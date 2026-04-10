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Operativo masivo desarticuló banda que comercializaba drogas en golosinas

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La Policía de Investigaciones (PDI) desmanteló una sofisticada red de tráfico de drogas tras un masivo operativo que abarcó de manera simultánea las regiones Metropolitana, de O'Higgins y de Valparaíso.

La intervención policial culminó con la detención de 16 personas vinculadas a la organización, logrando además la incautación de más de 100 kilos de cannabis sativa procesada en diversos formatos, junto con armamento de fuego y munición.

La investigación reveló que la banda utilizaba un moderno modelo de negocios basado en tiendas virtuales y sistemas de delivery para distribuir sus productos.

Entre las sustancias decomisadas destacaron líquidos y extractos concentrados, además de una amplia gama de productos comestibles infundidos con el alucinógeno, tales como miel, galletas, chocolates, gomitas y paletas.

Asimismo, los detectives incautaron vaporizadores cargados con extracto de cannabis.

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