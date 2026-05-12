China avanza en proyecto espacial para estudiar el origen del universo

Un grupo de científicos chinos logró superar con éxito las primeras pruebas de una tecnología espacial diseñada para detectar ondas gravitacionales, unas pequeñas "vibraciones" en el universo causadas por fenómenos extremos como choques de agujeros negros.

El sistema forma parte del proyecto espacial Taiji y funciona con instrumentos láser de ultra precisión capaces de medir cambios casi imperceptibles en el espacio.

La idea de China es enviar en el futuro tres satélites al espacio, separados por millones de kilómetros, para trabajar juntos y captar estas señales invisibles. Con esto, los científicos esperan entender mejor cómo nació y evolucionó el universo.

El proyecto comenzó en 2019 con el lanzamiento del satélite experimental Taiji-1 y forma parte de la estrategia espacial china para las próximas décadas.

China no es el único país trabajando en este tipo de tecnología: Europa y Estados Unidos también desarrollan proyectos similares para estudiar las ondas gravitacionales desde el espacio.