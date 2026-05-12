Así fue el desastroso regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

Como un desastre calificó la prensa española el regreso de La Oreja de Van Gogh junto a su clásica cantante Amaia Montero luego de casi 20 años separados.

El pasado sábado la banda española ofreció el primer show de su gira "Tantas cosas que contar Tour", la cual marca el retorno de Montero tras la salida de Leire Martínez.

En algunos registros del concierto se puede ver cómo la cantante desafina notoriamente e interpreta en un tiempo distinto al de los músicos.

Dicha actuación desató una serie de críticas contra Amaia Montero en redes sociales. Por su parte la prensa de ese país asegura que la artista se encuentra "absolutamente devastada" por los comentarios en su contra. Incluso aseguran que se ha replanteado cancelar el resto de la gira.

La Oreja de Van Gogh tiene agendados decenas de shows en España durante 2026.