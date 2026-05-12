Gobierno ingresó veintena de enmiendas sustitutivas al Proyecto de Reconstrucción

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados se alista para una extensa jornada de votación del proyecto de Reconstrucción Nacional, que contempla cerca de 1.500 indicaciones, entre ellas más de 20 enmiendas ingresadas por el propio Gobierno, varias de carácter sustitutivo.

En paralelo, la Secretaría Técnica trabaja en la sistematización de las propuestas y en la elaboración de un comparado que permita ordenar el debate y facilitar el análisis de los parlamentarios ante el alto volumen de modificaciones presentadas.

Esta labor se realiza en la antesala de una sesión que se desarrollará en las próximas horas y que se prevé se extenderá hasta la medianoche.

Dentro de este conjunto de cambios, el Ejecutivo ingresó más de una veintena de indicaciones propias para ajustar su propuesta original, entre las que destacan las de carácter sustitutivo, mecanismo que permite reemplazar por completo artículos del texto inicial del proyecto.

El diputado de Renovación Nacional Diego Schalper explicó el alcance de este tipo de indicaciones dentro del proceso.: "Cuando uno presenta una indicación sustitutiva, lo que hace en la práctica es sentar un debate sobre la base de una redacción y, evidentemente, todas las indicaciones que sean incompatibles con esa redacción se caen por incompatibilidad".

De acuerdo con lo previsto, una vez iniciada la votación en la comisión, la aprobación de artículos sustitutivos podría redefinir el escenario de discusión.