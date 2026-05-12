Alcalde de Renca: Es falso que los recortes en salud no sean una realidad

El alcalde de Renca, Claudio Castro (ex-DC), refutó en Cooperativa las palabras de la ministra de Salud, May Chomali, en cuanto a los recortes de presupuesto que se aplicarán en esa área, advirtiendo que algunos ya han sido informados a su municipio.

"Yo escuché ayer las declaraciones de la ministra, que dice que los recortes no son una realidad, y eso es falso. El viernes recibimos un llamado de una de las jefas de División de la ministra de Salud indicándonos, por ejemplo, el recorte de casi 200 millones de pesos de uno de los programas de Salud que tenemos instalados en Renca, que es el de APS (Atención Primaria de Salud) Universal, que precisamente nos permite hacer atenciones para parte importante de nuestra comunidad, incluso cuando no están inscritos en Fonasa", detalló en El Diario de Cooperativa.

La autoridad comunal reafirmó que "ya pasamos del anuncio y del oficio que se filtró, y de los decretos que se han firmado: ahora estamos viendo recortes concretos y son en Salud, por lo tanto, (se entiende) la molestia de los alcaldes y alcaldesas que administramos la APS, que es la más importante a la hora de prevenir y reducir las listas de espera".

Por otro lado, observó que los alcaldes de Chile Vamos están "muy complicados" al momento de reconocer estas dificultades, dada su afinidad política con el Gobierno: "Los veo un poquito atrapados en esa incomodidad de no poder plantear con libertad los temas que les preocupan. Sin embargo, algunos han empezado a hacerlo".

En ese sentido, Castro resaltó que hagan eco de los dichos de la excandidata presidencial de su coalición, Evelyn Matthei, al plantear -por ejemplo- que "cuando las contribuciones se ponen en duda, lo que se promueve es una política regresiva: dejar de cobrar a las personas que más tienen, y eso impacta naturalmente en los municipios".

Sus pares de Chile Vamos también han admitido que "no había ninguna opción de que un recorte de 6 mil millones de dólares -tal como lo dijo la candidata Matthei en campaña- no tocaran los beneficios sociales. Entonces, espero que podamos establecer un canal de articulación con el Gobierno central" en esa línea.

"Espero que el Gobierno tenga los oídos atentos al mundo local, pero al mismo tiempo, que rectifique", emplazó el alcalde de Renca, cuestionando que se insista en "medidas que no solamente impactan los presupuestos municipales, sino que impactan en la autonomía de los municipios".