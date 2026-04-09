China estrenó su primera línea de producción masiva de robots humanoides

La primera línea de producción automatizada de robots humanoides de China, con una capacidad anual de más de 10.000 unidades, ha sido puesta en marcha en Foshan, en la provincia sureña de Guangdong, lo que supone un avance significativo en la industrialización de la robótica en el país, según un reporte del periódico en inglés China Daily.

Dicho proyecto es fruto de la colaboración entre Guangdong Dongfang Precision Science & Technology, una compañía líder en la fabricación de equipos de alta gama, y Leju Robotics, empresa de alta tecnología centrada en la investigación en tecnología robótica.

Esta entrada en funcionamiento refleja la transición de los robots humanoides en China, que están pasando de ser prototipos de laboratorio a productos de fábrica, pues anteriormente se mantenían en gran medida en una etapa de demostraciones técnicas, lo que planteaba un desafío para la producción a gran escala.

Una plataforma de internet industrial permite el manejo digital y la trazabilidad de la calidad en la línea de producción, con lo cual un robot puede salir de ella cada 30 minutos, destaca el reportaje.

De acuerdo con expertos del sector, esto significa que, como ocurre con los automóviles y los electrodomésticos, es posible hacer los robots en serie e integrarlos así en fábricas, centros comerciales e incluso en los hogares.

La línea emplea una arquitectura modular y flexible, basada en un modelo de producción tipo "bloques de construcción" o piezas intercambiables. Cuenta con estaciones de trabajo móviles, un sistema de planificación inteligente y una red de transporte mediante vehículos guiados automáticamente.

Asimismo, integra más de 20 tecnologías avanzadas, entre las que se incluyen el ensamblaje con guía por visión artificial y control de fuerza, de modo que el 92 por ciento de los procesos clave se encuentra automatizado.

En el montaje de los componentes de transmisión más precisos, los errores de ensamblaje se controlan rigurosamente, manteniéndose dentro de un margen por debajo de 0,02 milímetros, una medida inferior al diámetro de un cabello humano.

Este avance forma parte de los esfuerzos de las autoridades de Guangdong, una potencia económica del sur de China, dirigidos a impulsar el desarrollo de la industria de la robótica inteligente.

Según datos de las autoridades locales, la fabricación de robots industriales en Foshan superó las 46.000 unidades en 2025, lo que representa un aumento interanual del 29,6 por ciento.