Megarreforma: Gobierno anuncia suma urgencia en el Senado ante críticas de la oposición

El Gobierno anunció este lunes que aplicará suma urgencia a la tramitación de la megarreforma en el Senado con el fin de acelerar el debate ante fuertes críticas desde la oposición.

El biministro del Interior y la Secretaría General General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, defendió la celeridad del trámite y adelantó que, "tal como lo hicimos en la Cámara de Diputados, vamos a ingresar una suma urgencia, que tiene una discusión original de 15 días y se extenderá en función del diálogo y del debate que se genere en el Congreso".

"La disposición y la voluntad del Gobierno es sacar esta reforma adelante. El país necesita inversión y, fundamentalmente, las personas necesitan oportunidades de trabajo. Este proyecto brinda y otorga las condiciones para que las chilenas y los chilenos puedan tener mayores oportunidades de trabajo", complementó.

Oposición llama a cambiar "ideas matrices" del proyecto

Uno de los puntos fuertes de la discusión es la exigencia de La Moneda de aprobar la idea de legislar el proyecto antes de acoger cambios sustanciales solicitados por la oposición, cuyos partidos sostuvieron un encuentro de coordinación en la sede del Partido Socialista (PS) durante la mañana.

El senador Diego Ibáñez (FA) reiteró sus reproches a la iniciativa apuntó a la necesidad de "un pacto fiscal y social; no una aplanadora. Eso el Gobierno tiene que entenderlo: que si es que no va a cambiar las ideas matrices, su llamado a la unidad, a conversar, a las mesas técnicas, son una cortina de humo".

"Aquí hay que ser bien concreto y preguntarle al ministro Jorge Quiroz: ¿usted está dispuesto a cambiar las ideas matrices de este proyecto? porque si la respuesta es no, la verdad es que no hay nada que conversar y vamos a perder tiempo en una mesa que va a llegar a nada. Entraremos en un loop de reformas estructurales el día de mañana si es que ellos, por solo un voto, refundan la matriz tributaria en Chile", cuestionó el parlamentario.

En la instancia, dirigentes gremiales de salud y la oposición también hicieron un llamado a Haciendo a retirar el decreto que disminuye el 2,5% del presupuesto del Ministerio de Salud (Minsal) para este año.

Oficialismo se reúne con Quiroz para presentar propuestas

Este mediodía, senadores de Renovación Nacional (RN), encabezados por Andrea Balladares y Andrés Longton, acompañados por su par independiente Rojo Edwards, se reunieron con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para entregar un documento con ocho propuestas fundamentales.

Entre los puntos destacados se encuentra la reducción del impuesto a las empresas al 22% (un punto menos que el 23% propuesto originalmente), la creación de un ingreso social garantizado para trabajadores en reemplazo del crédito al empleo, el rediseño del Sence, y poner urgencia al proyecto de Sala Cuna Universal.

"Queremos decirle a la izquierda que nosotros queremos negociar y llegar a acuerdos, pero tenemos que ver apertura. Cuando alguien dice que va a votar en contra de la idea de legislar para después ponerse a conversar, hay un contrasentido", afirmó Rojo Edwards.

"Si la centro-izquierda no da apertura, quizás la opción va a ser hacerlo lo más rápido posible. Pero si dan apertura sincera de poder llegar a un acuerdo, evidentemente que nosotros vamos a estar por esa salida", agregó el exmilitante del Partido Nacional Libertario.