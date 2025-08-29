China fija 2027 como la "ventana decisiva" de la IA

China anunció este viernes que acelerará la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en sectores estratégicos durante los próximos dos años, al considerar el período hasta 2027 como una "ventana decisiva" para su despliegue.

El anuncio fue realizado por Huo Fupeng, director del centro de desarrollo impulsado por la innovación de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR), en una conferencia de prensa en Beijing. La medida busca posicionar a la IA como motor de transformación digital y social en la próxima década.

Seis áreas prioritarias

El funcionario detalló que los esfuerzos estarán concentrados en seis ámbitos:

Ciencia y tecnología

Industria

Consumo

Bienestar público

Gobernanza

Cooperación global

La iniciativa se enmarca en la estrategia "IA Plus", publicada esta semana, que establece un plan para fortalecer la infraestructura digital, mejorar la interoperabilidad de modelos y ampliar el acceso a productos inteligentes entre la ciudadanía.

Metas: 2027, 2030 y 2035

El documento oficial fija tres hitos:

2027: Los terminales y agentes inteligentes de nueva generación deberán alcanzar una penetración del 70% en la sociedad y en sectores productivos.

2030: Se espera superar el 90% de penetración, con la IA consolidada como un motor central de la economía digital.

2035: China proyecta entrar en una etapa marcada por una economía y un desarrollo social inteligentes.

Rol del Estado y próximos pasos

La CNDR adelantó que el plan estará acompañado por:

Políticas sectoriales específicas.

Inversión pública en innovación.

Optimización del uso de recursos computacionales.

Creación de plataformas tecnológicas compartidas.

Zhang Kailin, subdirector del área de innovación de la CNDR, subrayó que el apoyo estatal será clave para reducir costos de investigación y fomentar el crecimiento coordinado de los sistemas de IA.