O'Higgins batió a Deportes Tolima y tomó ventaja en la Copa Libertadores

O'Higgins batió 1-0 a Deportes Tolima en el Estadio El Teniente de Rancagua por la ida de la tercera fase de la Copa Libertadores y tomó ventaja en la serie que se definirá en Colombia.

El primer tiempo fue dominado por el "Capo de Provincia", que tuvo mayor manejo de la posesión. Sin embargo, fueron los visitantes quienes generaron las llegadas de mayor peligro y obligaron a Omar Carabalí a intervenir de buena forma para evitar la apertura del marcador.

En el minuto 35 del encuentro, el árbitro Andrés Matonte expulsó de forma directa a Kelvin Flórez tras una fuerte patada a la cabeza contra Alan Robledo, quien tuvo que abandonar la cancha producto de la jugada.

Ya en el cierre del primer tiempo, Francisco González definió dentro del área para anotar el 1-0 y darle la ventaja al local al descanso.

El segundo tiempo fue dominado por O'Higgins, que presionó constantemente en busca del segundo gol. Deportes Tolima, por su parte, optó por replegarse y esperar oportunidades al contragolpe. La paridad numérica se mantuvo hasta el minuto 81, cuando Felipe Ogaz vio la segunda amarilla por una falta clara sobre un rival.

Con diez jugadores cada equipo, los colombianos adelantaron líneas en los instantes finales para buscar la igualdad, aunque no generaron peligro de cara al arco defendido por Carabalí. Así, el Capo de Provincia se impuso 1-0 en el partido de ida y llega con ventaja al duelo de vuelta.

La revancha está programada para el próximo miércoles 11 de marzo en el Estadio "Manuel Murillo Toro" a las 21:30 horas (00:30 GMT).