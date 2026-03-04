Las bases trumpistas se rebelan contra el mandatario por su ofensiva en Irán

Algunas de las voces más representativas de las bases del presidente estadounidense, Donald Trump, el llamado movimiento MAGA (sigla en inglés de "Hacer grande a EE.UU. de nuevo"), comenzaron a cuestionar en público la intervención en Irán.

La periodista y podcastera Megyn Kelly, y los comentaristas políticos conservadores Tucker Carlson y Matt Walsh se encuentran entre las principales figuras que han expresado su malestar por la situación.

Kelly, expresentadora de Fox News, ya denunció el lunes que tenía "serias dudas" sobre el ataque a Irán lanzado por EE.UU. e Israel.

Un día después, las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, incrementaron las críticas, pues aseguró que Washington supo de antemano que "habría una acción israelí" contra Irán y "que eso precipitaría un ataque contra las fuerzas estadounidenses".

Estas palabras reforzaron una idea que de por sí tiene peso en el entorno ultraconservador estadounidense -el gobierno de Trump se pliega en exceso a los deseos de Israel- y, en este caso, hacen pensar al entorno MAGA que fue directamente el primer ministro, Benjamin Netanyahu, el que decidió atacar a Irán.

Carlson apuntó en su podcast que "es difícil decir esto, pero EE.UU. no tomó la decisión aquí. Benjamin Netanyahu la tomó".

En el mismo sentido se pronunció Walsh, que escribió en su cuenta de X que Rubio "nos está diciendo sin rodeos que estamos en guerra con Irán porque Israel nos obligó. Esto es básicamente lo peor que podría haber dicho".

Trump centró buena parte de la campaña electoral que lo llevó de nuevo a la Casa Blanca en rechazar la intervención de EE.UU. en guerras extranjeras, y apostando por unas políticas centradas en mejorar la vida de los estadounidenses.

"No enviaré a nuestros hijos e hijas a luchar en una guerra en un país del que nunca han oído hablar. No lo haremos. Vamos a traer a nuestras tropas a casa y nos centraremos en EE.UU. Primero", aseguraba en mítines y entrevistas antes de imponerse en las urnas en noviembre de 2024.

El rechazo a la participación en la intervención en Medio Oriente y las dudas sobre el tiempo que ésta pueda prolongarse también alcanza a algunos legisladores, como el republicano por Tennessee Tim Burchett, que esta semana ha señalado que los "votantes MAGA" deberían estar preocupados por si la operación militar en Irán se convierte en "otra guerra eterna".

"Yo diría que sigan preocupados. Estén alerta. Manténgannos alerta y honestos en este asunto", aseguró Burchett a un periodista en el Congreso en una clara señal del malestar que se extiende por el mundo MAGA, y que puede resultar costoso políticamente para Trump, que encara en noviembre unas elecciones de medio mandato en la que los republicanos se juegan mantener su exigua mayoría en el Congreso.