China continúa fortaleciendo su programa espacial con nuevas misiones tripuladas hacia la estación Tiangong, consolidando una estrategia de largo plazo basada en inversión científica, desarrollo tecnológico y formación de especialistas. Más allá de la exploración espacial, varios de estos avances ya tienen impacto en áreas como transporte, logística, telecomunicaciones y agricultura.

Uno de los ejemplos recientes es la misión Shenzhou-18, que envió astronautas para realizar experimentos científicos y mantener operaciones en órbita. El proyecto refleja décadas de planificación estatal y una apuesta sostenida por la innovación tecnológica.

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