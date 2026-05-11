El exalcalde y excandidato presidencial, Joaquín Lavín Infante, concurrió este lunes al Anexo Cárcel Capitán Yáber para enrolarse ante Gendarmería y visitar a su hijo, Joaquín Lavín León, quien cumple prisión preventiva tras ser formalizado por delitos de corrupción. Lavín calificó la situación como un "momento muy duro" y reafirmó el respaldo total de su círculo cercano, señalando: "Solo lo que quiero es poder visitarlo, abrazarlo y decirle que como familia lo apoyamos 100%".

Durante su paso por el recinto, el exministro pidió cautela frente a los procesos judiciales de su hijo y su nuera, Cathy Barriga, enfatizando: "Les pido que no prejuzguen. Cuando llegue la instancia verdadera, yo creo que ellos van a demostrar su inocencia". Finalmente, descartó cualquier preocupación por las aristas de la investigación que podrían salpicarlo y aseguró que "sobre mí no hay nada".

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