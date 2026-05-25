La historia de una semilla llegada hace más de 1.300 años volvió a cobrar protagonismo en las afueras de Lhasa, capital de la región autónoma de Xizang, donde un moderno parque agroindustrial busca adaptar nuevos cultivos a las complejas condiciones del altiplano chino.

En la aldea de Caina, ubicada en el distrito de Qushui, el Parque Agroindustrial Saludable Jingtu combina agricultura tradicional, cultivo vertical, invernaderos y turismo rural para desarrollar variedades capaces de crecer en una de las zonas de mayor altitud de China.

La iniciativa se ha transformado en un ejemplo de cómo la agricultura moderna en Xizang intenta responder a desafíos climáticos y geográficos mediante tecnología, investigación agrícola y diversificación económica.

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