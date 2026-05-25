China continúa ampliando su infraestructura científica en la Región Autónoma de Xizang (Tíbet) con la consolidación del radiotelescopio de 40 metros de Shigatse, una instalación que ya participa activamente en misiones espaciales y observaciones astronómicas estratégicas del país asiático.

El proyecto, impulsado por el Observatorio Astronómico de Shanghai de la Academia China de Ciencias y vinculado a la cuarta fase del Programa de Exploración Lunar de China, fue inaugurado oficialmente a finales de 2024. Desde mayo de 2025, el radiotelescopio se integró plenamente a las operaciones de la red china VLBI (Interferometría de Muy Larga Base), utilizada para el seguimiento de sondas, satélites y misiones de exploración del espacio profundo.

La estación comenzó sus operaciones participando en la misión Tianwen-2, enfocada en la exploración de asteroides, y posteriormente colaboró en tareas relacionadas con las misiones lunares Chang'e-6 y sistemas de retransmisión satelital.

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