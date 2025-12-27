Ratona que viajó al espacio dio a luz a crías sanas tras su regreso

De los cuatro ratones que participaron en una reciente misión a bordo de la estación espacial china, una hembra dio a luz con éxito crías sanas en la Tierra, anunció el Centro de Tecnología e Ingeniería para la Utilización Espacial de la Academia de Ciencias de China (ACCh).

Los cuatro ratones fueron enviados al espacio a bordo de la nave tripulada Shenzhou-21 el 31 de octubre y fueron alojados en un hábitat especializado en la estación espacial. Posteriormente, fueron traídos de vuelta a la Tierra, el 14 de noviembre.

Tras su regreso, una hembra concibió y dio a luz a nueve crías el 10 de diciembre. Seis de las crías sobrevivieron, una tasa considerada normal. Los investigadores han observado que la madre está amamantando con normalidad y las crías parecen activas y sanas.

"Esta misión demostró que el viaje espacial de corta duración no afectó la capacidad reproductiva del ratón", declaró Wang Hongmei, investigadora del Instituto de Zoología de la ACCh.

Igualmente, añadió, "proporciona muestras invaluables para la investigación de cómo el entorno espacial influye en las primeras etapas del desarrollo de los mamíferos".