Un robot de gestión del tráfico equipado con inteligencia artificial comenzó a operar en las calles de Hangzhou, donde realiza labores de patrullaje y monitoreo de la circulación vehicular.

El dispositivo es capaz de reconocer la situación del tráfico en tiempo real y contribuir a la coordinación del flujo de vehículos, según se observó durante su funcionamiento en la vía pública.

De acuerdo con el responsable del proyecto, estos robots están diseñados como herramientas digitales de apoyo para los agentes de tránsito, con el objetivo de facilitar su trabajo cotidiano en entornos urbanos.

La iniciativa representa un ejemplo del uso de inteligencia artificial aplicada a la gobernanza urbana, en línea con el desarrollo de soluciones tecnológicas para mejorar la gestión del tráfico en las ciudades.

LEER ARTICULO COMPLETO