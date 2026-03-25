"Un Estado en quiebra": Gobierno borró publicación y Contraloría ofició a Segegob

Contraloría ofició a la Secretaría General de Gobierno (Segegob) para que informe respecto a una polémica publicación en redes sociales sobre las medidas adoptadas en relación con el Mepco.

De acuerdo a un oficio emanado por el ente fiscalizador, "se requirió información sobhre uso de recursos públicos, personal involucrado, fundamento normativo y fáctico de las mismas, con un plazo de cinco días hábiles para responder".

El martes, en las redes sociales oficiales del Gobierno de Chile se compartió una infografía en la que se podía leer: "¿Por qué no podemos bajar el precio de la bencina con el Mepco? Porque nos dejaron sin plata. Un Estado en la quiebra".

La gráfica generó gran polémica en redes sociales por la forma en que se presentó la información; mientras, que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se distanció de ella y aseveró en un punto de prensa que "jamás ocuparía una palabra como esa, de que el Estado esté quebrado".

Por su parte, el diputado Jaime Araya (ind-PPD) ofició a la ministra vocera Mara Sedini para que instruya un sumario y suspenda preventivamente al director de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), Felipe Costabal, y al jefe de contenidos, Cristian Valenzuela.

"Ellos son los responsables de destruir la imagen de Chile y espantar la inversión extranjera", aseguró el parlamentario.

Frente a esta polémica, la publicación fue borrada de las redes sociales del Gobierno durante esta jornada.