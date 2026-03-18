Robots con IA transforman el comercio en China

El uso de robots con inteligencia artificial en el comercio ya es una realidad en China. En ciudades como Beijing, distintas tiendas y espacios comerciales han comenzado a incorporar sistemas automatizados capaces de interactuar con clientes, ubicar productos y optimizar la atención.

Aunque algunos casos aún corresponden a demostraciones tecnológicas o pilotos, la tendencia refleja un cambio en la experiencia de compra que podría expandirse a otros mercados.

En el retail chino, la incorporación de inteligencia artificial y robótica ha ido en aumento durante los últimos años. Empresas tecnológicas y comercios han desarrollado robots capaces de reconocer voz, procesar pedidos y manipular objetos mediante brazos mecánicos.

Estos sistemas funcionan gracias a sensores, cámaras y modelos de aprendizaje automático que les permiten desplazarse y operar en entornos reales.

En zonas comerciales de alto flujo, como el distrito de Wangfujing en Beijing, se han visto experiencias que combinan comercio y tecnología.

Un robot que atiende clientes en tiempo real

El Galbot G1 es el encargado de operar en la Galbor Store, un pequeño comercio que funciona de manera completamente automatizada.

El robot cuenta con dos brazos que le permiten manipular productos con precisión. Además, puede interactuar con los clientes mediante saludos, reconocimiento de voz y procesamiento de pedidos.

Gracias a sus sensores y cámaras, el sistema identifica los artículos solicitados, los ubica en la tienda y los entrega directamente al comprador. Todo esto ocurre sin control remoto, lo que marca un avance relevante en el uso de inteligencia artificial aplicada al comercio.

Fabián Pizarro, director de Efecto China, conoció a uno de estos Galbot G1: