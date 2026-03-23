China reunirá a más de 300 robots en su próxima media maratón humanoide en Beijing

China reunirá a más de 300 robots humanoides en la segunda edición de una media maratón en Beijing, donde máquinas y corredores compartirán recorrido en una prueba concebida como banco de ensayo técnico en condiciones reales.

La carrera se celebrará el próximo 19 de abril en el distrito tecnológico de Yizhuang, informó este lunes la cadena estatal CCTV, y contará con la participación de más de un centenar de equipos procedentes de 13 provincias del país, incluidas más de 80 empresas y una veintena de universidades y centros de investigación.

En total, 26 marcas de robots tomarán parte en la prueba, en la que los dispositivos deberán completar un circuito de 21 kilómetros con exigencias similares a las de una media maratón convencional, como curvas, pendientes o cambios de superficie, aunque en carriles delimitados respecto a los corredores humanos.

Los organizadores señalaron que esta edición amplía de forma notable la escala del evento respecto al año pasado y destacaron avances técnicos como el aumento de robots con capacidades de navegación autónoma, que representan cerca del 38% de los participantes.

La prueba reunirá también a equipos que participaron en exhibiciones recientes, como la gala televisiva del Año Nuevo lunar, donde robots humanoides realizaron coreografías y demostraciones de artes marciales, y servirá para poner a prueba avances técnicos en resistencia, estabilidad y toma de decisiones en entornos reales.

En la primera edición, celebrada el año pasado en el mismo distrito, cerca de una veintena de robots humanoides tomaron la salida en una prueba concebida como experimento técnico en condiciones urbanas.

El robot Tiangong fue el primero en completar el recorrido, con un tiempo de 2 horas, 40 minutos y 42 segundos, aunque necesitó varios cambios de batería y sufrió una caída durante la carrera.

Solo unos pocos participantes lograron mantener una marcha sostenida, mientras que la mayoría tuvo dificultades para completar el trazado.

El evento se enmarca en el creciente desarrollo del sector de la robótica en China, donde las autoridades han identificado estas tecnologías, junto a la inteligencia artificial, como ámbitos de interés estratégico para los próximos años.