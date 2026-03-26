Titan o1: el robot humanoide chino que replica gestos humanos al instante
La tecnología fue probada en Hangzhou con un operador que controló sus movimientos en vivo.
La tecnología fue probada en Hangzhou con un operador que controló sus movimientos en vivo.
La empresa china Westlake Robotics presentó en Hangzhou su robot humanoide Titan o1, equipado con el modelo de acción fundacional General Action Expert (GAE), capaz de imitar movimientos humanos en tiempo real.
La demostración evidenció cómo el dispositivo replica gestos complejos de forma instantánea, un avance relevante en el desarrollo de robots humanoides con aplicaciones prácticas en distintos sectores.
Durante la presentación, un operador utilizó un traje de captura de movimiento para realizar acciones como saludar, girar y patear un balón.
El robot humanoide Titan o1 replicó cada gesto con alta precisión y sin retrasos perceptibles.
Según explicó el fundador Wang Donglin, el sistema responde a cambios inmediatos en el movimiento humano, sin importar quién controle el dispositivo.
El avance clave está en el modelo General Action Expert (GAE), descrito como un equivalente funcional del cerebelo humano.
Este sistema permite:
Coordinar movimientos complejos
Mantener equilibrio dinámico
Ejecutar acciones precisas sin entrenamiento específico previo
A diferencia de sistemas tradicionales, el modelo de acción fundacional no depende de tareas predefinidas. Puede adaptarse a nuevas situaciones en tiempo real, lo que marca un salto en el desarrollo de robots humanoides.
Un operador, múltiples robots
Otro punto relevante es la capacidad de control simultáneo.
La tecnología permite que una sola persona dirija varios robots humanoides al mismo tiempo, replicando los mismos movimientos de forma sincronizada.
Esto abre escenarios como:
Automatización en fábricas
Operaciones en entornos riesgosos
Apoyo en logística o servicios
Aplicaciones y proyección en China
El desarrollo de robots humanoides en China ha avanzado rápidamente, con foco en integrar inteligencia artificial y modelos fundacionales.
En este caso, el GAE también permite que el sistema funcione en distintos tipos de robots, independientemente de su tamaño o estructura física.
Esto facilita su implementación en múltiples plataformas, lo que podría acelerar su adopción en sectores productivos.
Para Chile y América Latina, estos avances anticipan un escenario donde la automatización no solo será más accesible, sino también más flexible y adaptable a distintas industrias.