Presidio perpetuo para hermanos condenados por triple crimen de carabineros en Cañete

El Tribunal Oral en lo Penal de Cañete dictó presidio perpetuo calificado este jueves para los hermanos Felipe, Tomás y Jefferson Antihuén Santi, implicados en el triple homicidio de carabineros ocurrido en abril de 2024 en la comuna de Cañete, Región del Biobío.

En tanto, Nicolás Rivas Paillao, en su calidad de colaborador de los demás sujetos, específicamente al facilitarles un arma utilizada la noche del crimen, fue condenado a 17 años de cárcel.

Por este bullado caso, se estableció que las víctimas -Carlos Cisterna Navarro, Sergio Arévalo Lobos y Misael Vidal Cid- fueron ejecutadas y luego quemadas en el pick-up de una camioneta institucional la noche del 26 de abril de 2024.

La sentencia de presidio perpetuo calificado implica la imposibilidad de optar a beneficios penitenciarios antes de cumplir un mínimo de 40 años de privación de libertad, una de las penas más severas contempladas en la legislación chilena.

La lectura de la sentencia aún está en curso, ya que se están considerando penas adicionales por otros delitos asociados al caso.

"Le quitaron alevosamente la vida a tres de los nuestros"

Desde Carabineros valoraron "la sentencia condenatoria dictaminada para los asesinos, que le quitaron alevosamente la vida a tres de los nuestros".

"Esto demuestra que no hay espacio para la impunidad frente a crímenes contra quienes protegen a la ciudadanía", agregaron.

"La memoria de nuestros mártires debe ser preservada como un recordatorio de lo que arriesgan los carabineros día a día para resguardar a la comunidad", aseveró la institución policial.