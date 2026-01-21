Año Nuevo Chino: fiesta gratuita en el Parque O'Higgins

El Año Nuevo Chino, también conocido como la Fiesta de la Primavera, se celebrará el 25 de enero en el Parque O'Higgins de Santiago, con una jornada cultural gratuita y abierta a toda la comunidad.

La actividad cobra especial relevancia luego de que esta festividad fuera inscrita en 2024 en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco, consolidando su valor cultural a nivel global.

Tradición milenaria de la cultura china

La Fiesta de la Primavera es la celebración tradicional más antigua de China y marca el inicio del nuevo año según el calendario lunar. Más allá de los festejos, representa valores como la renovación, la reunión familiar y los buenos augurios para el ciclo que comienza.

El reconocimiento otorgado por la Unesco en 2024 destacó el carácter vivo de esta tradición, su transmisión intergeneracional y su relevancia social tanto en China como en comunidades chinas alrededor del mundo.

Cuándo y dónde se celebrará

De acuerdo con la invitación oficial, la celebración del Año Nuevo Chino 2026 en Chile se realizará el domingo 25 de enero, entre las 10:00 y las 19:00 horas, en el Jardín Chino del Parque O'Higgins.

La ceremonia oficial está programada entre las 17:00 y 19:00 horas, mientras que durante toda la jornada se espera la realización de actividades culturales asociadas a la tradición del calendario lunar chino, en un formato pensado para público familiar.

La realización de esta fiesta gratuita del Año Nuevo Chino busca acercar la cultura y tradiciones de China a la ciudadanía chilena, en un espacio emblemático de Santiago que en los últimos años se ha consolidado como punto de encuentro intercultural.

Este tipo de celebraciones se enmarca en el creciente interés del público chileno por la cultura china, y en el fortalecimiento de los lazos culturales entre Chile y China, especialmente en un contexto donde el patrimonio cultural cobra mayor visibilidad internacional.

La edición 2026 del Año Nuevo Chino en el Parque O'Higgins permitirá que miles de personas participen de una tradición milenaria hoy reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, reforzando su carácter educativo, cultural y comunitario.

La jornada se proyecta como una instancia clave para seguir promoviendo el diálogo cultural y el conocimiento mutuo entre Chile y China, con acceso gratuito y en un espacio abierto a toda la comunidad.