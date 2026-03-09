OTAN interceptó misil iraní sobre territorio turco

El Gobierno francés exigió este lunes que Irán pare "los ataques injustificados" contra países vecinos, después de que un nuevo misil balístico disparado desde allí fuera interceptado sobre territorio turco por sistemas de defensa antiaérea y antimisiles de la OTAN.

"Francia condena con la mayor firmeza el disparo de un misil iraní que fue interceptado en el espacio aéreo turco por la defensa antimisiles de la OTAN. Irán debe cesar los ataques injustificados dirigidos contra los Estados de la región", indicó la Cancillería francesa en un comunicado.

Según el Ministerio de Defensa de Turquía, el proyectil balístico, lanzado desde Irán, había entrado en el espacio aéreo del país y fue neutralizado por elementos de defensa aérea y antimisiles de la OTAN ubicados en el Mediterráneo Oriental.

Varios trozos del proyectil cayeron en un descampado de la ciudad de Gaziantep sin dejar víctimas mortales ni heridos.

"Francia se mantiene al lado de sus aliados y de sus socios arrastrados al conflicto en contra de su voluntad", agregó París en su texto.

El miércoles pasado, otro misil también disparado desde Irán -según el Gobierno turco- fue interceptado sobre la provincia de Hatay, a 65 kilómetros de la base aérea de Incirlik, en la periferia de la ciudad de Adana.

Esta base militar es utilizada por varios países de la OTAN, entre ellos Estados Unidos y España, que mantiene allí un sistema de defensa antimisiles Patriot.

Primer ataque bajo liderazgo de Mojtaba Jameneí

En paralelo, la Guardia Revolucionaria iraní informó este lunes que llevó a cabo el primer ataque bajo el liderazgo del nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí, contra Tel Aviv y Haifa, así como otros objetivos de Estados Unidos en la región.

Según recogieron medios oficiales, el régimen dijo haber atacado las ciudades israelíes y cinco bases estadounidenses, incluida la base de helicópteros de Al Udeid, en Catar, la principal base estadounidense en la región.

"La nueva oleada de nuestra operación, dedicado al comandante en jefe supremo, el ayatolá Mojtabva Jameneí, fue lanzada bajo el código 'Aquí estoy Jameneí'", indicó el sitio Iran Nuances, próximo a la Guardia Revolucionaria, que agregó que se usaron los misiles superpesados Qadr, Khorramshahr y Jeibar en las ofensivas.

Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido ayatolá Alí Jameneí, fue elegido como líder supremo de Irán en la noche del domingo por la Asamblea de Expertos.

A lo largo de la mañana de este lunes las sirenas volvieron a sonar en Israel, donde se han registrado un muerto y dos heridos en el noveno día de confrontación desde que Israel y Estados Unidos comenzaran una guerra contra Irán el pasado 28 de febrero.