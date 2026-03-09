Escandalosa batalla campal entre Cruzeiro y Atlético Mineiro dejó récord de 23 expulsados

La final del Campeonato Mineiro entre Cruzeiro y Atlético Mineiro, disputado en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte terminó en escenas deplorables. Una batalla campal masiva sobre el césped involucró a gran parte de los componentes de ambos equipos antes del cierre del duelo, lo que derivó en la decisión del colegiado Matheus Candaçan de decretar 23 expulsiones tras la contienda.

El registro de las 23 tarjetas rojas supuso un nuevo récord en la historia del fútbol de Brasil. Con esta cifra, los incidentes superaron las 22 expulsiones que se registraron en el duelo entre Portuguesa y Botafogo durante 1954.

La violencia estalló cuando Cruzeiro ganaba 1-0 con gol de Kaio Jorge. El inicio del conflicto ocurrió por una disputa entre el mediocampista de Cruzeiro, Christian, y el portero de Atlético Mineiro, Everson. A partir de ese momento, la riña se extendió por todo el terreno de juego con puñetazos, patadas y persecuciones entre los protagonistas.

El árbitro justificó las sanciones en el acta oficial, puesto que no pudo mostrar las tarjetas en el campo debido al tumulto. El documento consignó 21 de las rojas por golpear y dar puñetazos a los adversarios. Las únicas excepciones fueron los casos de Christian, sancionado por golpear en la cabeza del meta rival, y Everson, expulsado por agredir al oponente con la rodilla en el rostro.

Por Cruzeiro, los expulsados fueron: Cássio, Fagner, Fabricio Bruno, Joao Marcelo, Villalba, Kaua Prates, Lucas Romero, Matheus Henrique, Walace, Gerson y Kaio Jorge. En Atlético Mineiro, recibieron la roja Gabriel Delfim, Preciado, Lyanco, Ruan Tressoldi, Junior Alonso, Renan Lodi, Alan Franco, Alan Minda, Cassierra y Hulk.

Finalmente, los implicados quedaron impedidos de jugar durante el inicio del próximo torneo, puesto que deberán cumplir sus respectivas sanciones en la edición 2027 del campeonato mineiro según dictó la justicia deportiva en Brasil.