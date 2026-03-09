Kaiser cuestiona "reencuentro" entre Boric y Kast: ¿Qué tema fue tan importante para cambiar su opinión?

El excandidato presidencial y presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, llamó a la transparencia tras la última reunión entre el Presidente saliente, Gabriel Boric, y el Presidente electo José Antonio Kast.

El diputado sostuvo que "a mí me parece muy bien que hayan retomado las conversaciones, espero que todas las conversaciones estén siendo grabadas por si las moscas, para que no hayan versiones distintas sobre lo conversado".

"Tengo entendido también que fue por un tema muy importante que habría tenido que hablar el Presidente Boric con el Presidente Kast y a mí me genera curiosidad, ¿qué tema fue tan importante para que el Presidente entrante haya cambiado su opinión en esta materia? Creo que la ciudadanía quizás debiese saber eso", cuestionó.

Defensa retoma bilaterales

En paralelo, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, confirmó que este martes se retomarán las bilaterales con el próximo titular del cargo, Fernando Barros.

"Yo ya me he reunido dos veces con el futuro ministro de Defensa, mañana tenemos una tercera reunión, que estamos muy contentos. Vamos a retomar la bilateral, porque tenemos todo el material que yo no le podía entregar a una persona que todavía no estaba nombrada", aseveró.

Delpiano dijo que "es muy importante explicarle desde cómo funciona la caja fuerte hasta todos los papeles que son reservados o son secretos".