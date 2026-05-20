China Hoy: Arte más allá del Pacífico

Este es un artículo de la revista China Hoy, que puedes leer completo en este enlace gracias al acuerdo con Efecto China.

El 3 de abril de 2026, fue inaugurada la exposición de videoarte entre China y América Latina "Raíces y Ramas Más Allá del Pacífico". El evento, organizado por el Instituto de Bellas Artes de Sichuan y el Museo de Arte Contemporáneo de Chongqing, marca un hito en los intercambios culturales entre China y América Latina (AL), al constituir una de las exposiciones de arte audiovisual latinoamericano de mayor envergadura celebradas en China en los últimos años.

La exhibición, que se mantendrá abierta al público hasta el 6 de mayo de 2026 y cuyo acceso es totalmente gratuito, reúne 59 obras de artistas procedentes de 18 países, convirtiendo la imagen artística en un lenguaje universal que trasciende fronteras geográficas, idiomas y diferencias históricas. La exposición ocupa tres plantas del Museo de Arte Contemporáneo de Chongqing, transformando el espacio en un recorrido sensorial donde conviven piezas clásicas de las últimas cuatro décadas con creaciones contemporáneas.

Raíces culturales y ramas del intercambio

El título de la exposición no es casual, sino que encierra su filosofía profunda. El proyecto fue concebido y coordinado por la profesora Li Xiaonan, de la Universidad Renmin de China (RUC), y la curadora mexicana Elizabeth Ross, quienes trabajaron durante más de seis meses para dar forma a este encuentro único.

El concepto "raíces" hace referencia a la identidad cultural profunda de cada pueblo. China cuenta con una civilización milenaria, con tradiciones filosóficas, artísticas y sociales que han perdurado a lo largo de los siglos. Por su parte, América Latina posee una riqueza cultural extraordinaria, resultado de la mezcla de pueblos indígenas, culturas europeas, africanas y otras influencias, que le otorgan una personalidad propia y vigorosa. Ambas regiones valoran profundamente sus orígenes, su memoria histórica y su vínculo con la tierra. En esa línea, las obras expuestas ponen de manifiesto cómo los artistas se nutren de estas raíces para crear piezas cargadas de significados y emociones.

En cuanto a la noción "ramas", esta simboliza el crecimiento, el intercambio y la colaboración. Aunque China y América Latina se encuentran en lados opuestos del océano Pacífico, las ramas de sus culturas se entrelazan y se alimentan mutuamente. La exposición busca generar un espacio de escucha mutua, donde cada cultura aporta su voz y su visión del mundo. La profesora de RUC destacó que el arte audiovisual constituye un medio ideal para este propósito, ya que trasciende las barreras lingüísticas y permite transmitir emociones e ideas de forma directa y poderosa. Por su parte, la curadora mexicana resaltó la sorpresa y satisfacción que le produjo la gran complementariedad entre los artistas chinos y latinoamericanos: mientras unos exploran la tradición y la filosofía a través de la tecnología, los otros expresan con fuerza la realidad social, la naturaleza y la identidad colectiva. Juntos, construyen un relato plural y diverso de la humanidad contemporánea.

Diversidad técnica y temas universales

La exposición presenta una colección heterogénea y representativa, compuesta por 59 obras de 21 artistas chinos y 38 artistas de 17 países latinoamericanos. Desde videos históricos hasta instalaciones interactivas, pasando por arte generado con inteligencia artificial (IA), el performance visual y las creaciones tridimensionales, la exhibición destaca también por su amplia variedad de formatos.

Los temas abordados en las obras son universales y conectan directamente con las preocupaciones compartidas de China y América Latina. Muchas piezas giran en torno a la protección del medio ambiente, la relación entre el ser humano y la naturaleza, entre otros asuntos prioritarios en la agenda global a ambos lados del Pacífico. En tanto, otras obras rescatan tradiciones culturales y símbolos ancestrales, reivindicando la identidad frente a la homogenización global. También ocupan un lugar central las reflexiones sobre la vida cotidiana, la realidad social y la resiliencia de los pueblos, expresando las luchas, las esperanzas y las transformaciones de las sociedades contemporáneas. Asimismo, un grupo de creadores explora la tecnología y el futuro, haciendo uso de la IA y la realidad aumentada para imaginar nuevos escenarios y formas de expresión artística.

Entre las piezas más destacadas se encuentran instalaciones inmersivas que invitan al visitante a formar parte de la obra, así como creaciones que combinan imágenes digitales, sonido y espacio. Algunas obras chinas fusionan la estética tradicional con herramientas tecnológicas de vanguardia, mientras que las piezas latinoamericanas destacan por su fuerza expresiva, su compromiso social y su profundo vínculo con la tierra y la cultura popular. Esta diversidad confirma que el arte audiovisual se ha convertido en uno de los lenguajes más potentes y flexibles para comunicar la complejidad del mundo actual.

Un puente para las nuevas generaciones

Más allá de su valor artístico, la exposición representa un paso significativo en la relación cultural entre China y América Latina. La muestra abre ventanas de comprensión mutua, inspira a los jóvenes creadores y fomenta la innovación artística desde el diálogo intercultural.

La participación de artistas jóvenes resulta fundamental para el éxito y la proyección a futuro de la exposición. Muchos de estos crecieron en la era digital, tienen acceso a información global y se desenvuelven con naturalidad entre diferentes culturas. De esta forma, su presencia garantiza que el intercambio no sea un evento aislado, sino el inicio de una colaboración duradera. Varios jóvenes artistas chinos manifestaron su satisfacción por poder conocer de cerca la creatividad latinoamericana sin la necesidad de salir de su país, mientras otros tantos expresaron su deseo de viajar a la región en el futuro para seguir aprendiendo y colaborando. Del mismo modo, la difusión de las obras y las experiencias de este encuentro contribuirá a que el público chino conozca mejor la historia, la cultura y la realidad de los pueblos latinoamericanos, derribando estereotipos y construyendo una imagen más completa y realista.

La exposición es solo un principio. Una vez que las luces de las proyecciones se apaguen, quedará instalada la semilla del diálogo y la amistad. En un mundo que necesita más unión y menos división, iniciativas como esta recuerdan que el arte es uno de los caminos más auténticos para construir un futuro más humano, inclusivo y solidario entre China y AL.