"Hasta siempre": "Teatro en Chilevisión" se despidió de la pantalla

Este sábado el programa "Teatro en Chilevisión" bajó el telón y emitió el último episodio de esta temporada, la cual había debutado en marzo pasado.

Con Cristián Riquelme a la cabeza, y con la presencia del histórico Pato Torres, el espacio teatral emitió su último episodio a poco más de dos meses de volver al aire.

"Queremos agradecerles por la sintonía, por la buena onda, y este es un arte colectivo que se hace de muchas personas. Nosotros somos solo el rostro visible de un tremendo equipo que siempre se saca la cresta; les agradecemos mucho (...) muchas gracias, se los agradecemos de corazón", señaló Riquelme en la despedida.

Sobre el futuro del espacio, indicó que "esto no es un hasta nunca, hasta siempre, esto es un hasta luego. Ya viene, ojalá, nuestra segunda temporada".

"Teatro en Chilevisión" regresó al canal en marzo pasado como uno de los proyectos de Julio César Rodríguez en su calidad de director de programación, cargo al cual renunció en abril.