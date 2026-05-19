Gobierno confirma el primer cambio de gabinete de Kast

A casi 70 días de asumir, Presidencia confirmó que este martes se llevará a cabo el primer cambio de gabinete del gobierno de José Antonio Kast.

La ceremonia se iniciará a las 20:00 horas en el Palacio de La Moneda y hasta ahora no se han confirmado las posibles modificaciones.

Los rumores apuntan a la salida de las ministras de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y a la vocera de Gobierno, Mara Sedini, que han enfrentado cuestionamientos por el trabajo realizado en las últimas semanas.

Marco Moreno: "Cuando los ministros comienzan a impactar la imagen es momento de tomar una decisión"

El analista político Marco Moreno, decano de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, reaccionó en Cooperativa a la decisión del Mandatario y apuntó a que "aprendió la lección de que cuando los ministros comienzan, en su desaprobación, a afectar la imagen presidencial, es el momento de tomar decisiones".

"Lo que hace el Presidente Kast es adelantarse a lo que podría seguir creciendo en términos de desaprobación", aseguró el experto.

En ese sentido, sostuvo que "las últimas encuestas del fin de semana mostraban el aumento de la desaprobación hacia el Gobierno, porque lo que se cuestionaba era la capacidad de poder implementar las medidas que se habían planteado en campaña".

El analista afirmó que "el déficit de gestión política, tanto en el Ministerio de Seguridad como en la Secretaría General de Gobierno, desde muy temprano comenzaron a ser un problema. Los principales flancos se habían instalado ahí, particularmente la agenda de seguridad, que era el tema y la promesa de campaña más importante del Presidente Kast, estaba comenzando a ser minada, erosionada, gastada".

"Sabemos que la aprobación es el refugio del votante duro, pero la desaprobación es el principal dato que hay que mirar para evaluar la gestión de un Gobierno", enfatizó.