Trabajador de casa de cambio aseguró que entregó dineros a Vidal en su casa de Colina

Una compleja situación, alejada de las canchas de fútbol, envuelve por estas horas al mediocampista de Colo Colo Arturo Vidal, quien figura en una investigación tras una denuncia de robo realizada por el dueño de la casa de cambio Money Global.

Según la información confirmada, el volante albo prestó declaración en calidad de testigo ante la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Centro Norte de la PDI, ubicada en la comuna de Independencia.

De acuerdo a una declaración voluntaria realizada por Ignacio Rodríguez, jefe del local de la agencia afectada —documento al que tuvo acceso Chilevisión—, el denunciante admite haber sustraído fondos de forma irregular.

"Este dinero lo apropié indebidamente desde la caja fuerte del local de Agustinas sin avisarle a mi jefatura, ni tampoco registrando las operaciones en los movimientos del local; lo antes señalado en pleno conocimiento y por encargo de Arturo Vidal Pardo", se lee en el texto, fechado el pasado 6 de abril y realizado ante el representante legal de la empresa y un testigo de fe.

En su testimonio, Rodríguez detalla una serie de transacciones irregulares ocurridas durante enero de este año. Según relata, le entregó, en una primera instancia, el equivalente a 10 millones de pesos en dólares, luego el equivalente a 15 millones pero esta vez en euros y finalmente el 30 de enero le entregó 25 millones de pesos chilenos, dando una suma total de 50 millones de pesos.

Un punto clave del relato es la modalidad de entrega de estos fondos. Según consta en la declaración, el hombre asegura de forma explícita que "en cada una de las veces, la entrega del dinero la realicé en su domicilio particular ubicado en la comuna de Colina".