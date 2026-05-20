La cuestiona participación de Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional del gabinete de Benjamin Netanyahu, descrito como supremacista judío y antiárabe, en el procedimiento con que Israel detuvo a los tripulantes de la flotilla Samud que se dirigía a Gaza ha causado revuelo en el mundo, y también en Chile.

"El Gobierno de Chile hace un llamado al Gobierno israelí a garantizar los derechos humanos y la dignidad de las personas detenidas y a asegurar su pronta libertad", comunicó oficialmente la Cancillería, tras conocerse videos del hecho.

"Vinieron como héroes…", ironiza en las imágenes el parlamentario y líder de Poder Judío, partido de extrema derecha, para luego agregar: "Díganle a Netanyahu que me los entregue por un largo tiempo".

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