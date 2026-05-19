China Hoy: De las visitas fugaces a las estancias globales

Este es un artículo de la revista China Hoy, que puedes leer completo en este enlace gracias al acuerdo con Efecto China.

Cada noviembre, cuando en la gran mayoría del país comienzan a aparecer las bajas temperaturas, Li Yongyuan y su esposo hacen las maletas en Chengdu, provincia de Sichuan, para viajar hacia el sur, al poblado de Mengding, en Lincang, una ciudad de la provincia de Yunnan, la cual cuenta con un clima cálido. Durante varios meses viven en esta parte del país, una tradición que comenzaron hace cinco años.

Con el paso del tiempo se fueron enamorando de las calles y su clima, con una temperatura media anual de 21,700 C, razón por la que decidieron comprar una casa. Li Yongyuan y su esposo no son los primeros en hacer esto, pues debido al bajo costo de la vida, el número de personas jubiladas, que acuden principalmente de las regiones más frías del país, también ha ido en ascenso.

A pocas calles de su casa hay un mercado campesino, en el que cada mañana los agricultores exhiben una gran variedad de productos frescos y asequibles. La presencia de este comercio permite que ellos puedan vivir de cerca la cotidianidad de los locales.

Li le contó a la Agencia de Noticias Xinhua que su esposo "espera cada mañana al frente de la ventana para ver la salida del sol y así poder tomar una foto del amanecer". La vida cotidiana allí transcurre a un ritmo pausado: en las mañanas algunos vecinos se reúnen a jugar al ping-pong, otros se encuentran para tomar clases grupales de algún deporte, mientras que otros prefieren practicar caligrafía; luego, dedican las tardes a tomar el sol y hablar entre ellos. Finalmente, cuando llega la noche, dan cierre a su jornada entre cantos comunitarios.

"La ausencia del calor sofocante del verano y del frío intenso del invierno, sumada a la abundancia de frutas y verduras a precios accesibles, la riqueza cultural y el paisaje llamativo, ha convertido Mengding en un destino ideal para huir del invierno", afirmó el jefe de Mengding, Huang Deping.

De igual manera, el jefe detalló que la mayoría de quienes que llegan a Mengding son personas de mediana edad o adultos mayores. Debido al aumento de jubilados, el poblado está desarrollando proyectos en los que se les pueda dar una mejor atención. Estos se llevan a cabo por medio de una mejora en los servicios de salud, así como en la creación de programas de recreación innovadores. De esta manera, las instalaciones de apoyo han continuado mejorándose, dando lugar a un modelo de "círculo de vida de 15 minutos", adaptado a las necesidades de los residentes de temporada.

20 de diciembre de 2025. Visitantes en la aldea de Manhai, ciudad de Lianzhuzhen, distrito autónomo de la etnia hani de Mojiang, ciudad de Pu'er, provincia de Yunnan.

Una exploración a profundidad

Gracias al buen clima, a la riqueza cultural y gastronómica, y al bajo costo de vida, Yunnan se ha posicionado, desde hace ya varios años, como uno de los destinos favoritos para los viajeros que buscan tener una estancia más larga.

De acuerdo con el Departamento Provincial de Cultura y Turismo de Yunnan, los visitantes de larga estancia superaron los 3,89 millones en 2024, generando así un gasto de 42.560 millones de yuanes (6000 millones de dólares). Estas personas estuvieron en la ciudad durante 80 días en promedio. Entre enero y noviembre de 2025, la cifra aumentó significativamente a más de 4,98 millones (un incremento interanual del 54,9 %), con una estancia promedio de unos 85 días. Gracias a esto, se espera que el gasto anual llegue a más de 50.000 millones de yuanes (7110 millones de dólares). En términos demográficos, cerca del 70 % de los visitantes se encuentran entre los 25 y 60 años. La gran mayoría ha creado nuevos negocios en la provincia, especialmente en las industrias culturales, creativas y digitales.

El turismo no solo está llegando a las principales ciudades como Dali y Lijiang, sino que un gran número de viajeros está comenzando a explorar pequeños poblados y aldeas antiguas para disfrutar de un nuevo aire.

Uno de estos lugares es Leju, una aldea de más de 600 años de antigüedad perteneciente a la etnia yi, a las afueras de Kunming, la capital provincial de Yunnan. Allí converge la arquitectura tradicional de las etnias han y yi. Estas viviendas son generalmente cuadradas y están organizadas alrededor de un patio central, lo que hace que vayan de la mano del clima y de la vida cotidiana de sus habitantes. Aún se conservan más de 80 viviendas de este tipo, algunas de las cuales cuentan con varios siglos de historia.

Sin embargo, a finales de la década de 1990, a medida que los aldeanos se fueron mudando a viviendas recién construidas, las antiguas casas de Leju quedaron abandonadas. El antiguo asentamiento se deterioró lentamente hasta convertirse en una "aldea vacía" desordenada y casi olvidada. Sin embargo, desde hace unos años y debido al aumento del turismo, la aldea se ha ido revitalizando. En la actualidad, se pueden encontrar boutiques, casas de té, bares y mercados, zonas para acampar y restaurantes tradicionales, atrayendo a visitantes que llegan no solo para conocer, sino para quedarse y sumergirse en la experiencia local.

Lang Lan, secretario del Comité de la Comunidad de Longtan del Partido Comunista de China, quien está a cargo de la administración de Leju, explicó que la recuperación de estas casas antiguas comenzó con la apertura de más de 20 negocios, los cuales incluyen talleres de patrimonio cultural inmaterial, estudios creativos y cafeterías, diseñados específicamente para recibir y atender tanto a los residentes como a los visitantes.

Los antiguos patios ahora albergan casas de familia, panaderías, cafeterías y restaurantes. Tanto los residentes locales como los recién llegados han colaborado para construir lo que muchos llaman "un hogar rural poético". Hoy en día, los visitantes pueden disfrutar de deliciosos panes que se cocinan en hornos de barro, explorar la herencia cultural de la etnia yi y sumergirse en el paisaje vivo de la armonía multiétnica.

Gracias a la diversidad étnica de Yunnan, el turismo de larga estancia se ha ido nutriendo día a día de infinitos recursos culturales, lo cual ha dado lugar a la creación de programas enraizados localmente que ofrecen a los visitantes una auténtica inmersión cultural. En el distrito de Shuangbai de la prefectura autónoma de la etnia yi, por ejemplo, la administración local ha aprovechado la rica herencia medicinal de esta etnia para crear retiros de bienestar especializados.

Durante estos retiros, los visitantes pueden recolectar sus propios alimentos, los cuales son llevados de la granja a sus mesas. Esto permite que ellos mismos cocinen de forma saludable y sostenible, combinando así tradición, bienestar y reciprocidad en su larga estancia.

27 de julio de 2025. Una pareja de turistas pasa por un mercadillo de verduras en la aldea de Leju, distrito de Xishan, ciudad de Kunming, provincia de Yunnan. Fotos de Xinhua

Cimientos para sentirse en casa

Para seguir incentivando el desarrollo del turismo de larga estadía en Yunnan, los Gobiernos de todos los niveles provinciales se han comprometido a colaborar.

De hecho, fue Zhong Peng, gerente de proyectos de la iniciativa de turismo de larga estadía de la aldea de Tuguachong, en la ciudad de Qujing, quien concibió la idea en 2022, cuando se encontraba trabajando en un cultivo agrícola del área. En ese momento, las casas de la aldea eran viejas y la infraestructura no estaba diseñada para una constante actividad turística. Esta situación le empujó a realizar, posteriormente, una evaluación del espacio que reveló que la renovación requeriría fondos sustanciales para llevar a cabo la iniciativa.

Cuando Zhong comenzaba a evaluar las opciones, recibió un gran impulso: como parte de las iniciativas de desarrollo rural, el Gobierno local invirtió en mejorar la infraestructura de la aldea y en robustecer las viviendas existentes. Además, por su parte, los bancos locales comenzaron a ofrecer préstamos con un bajo interés para proyectos que ayudaran a promover y desarrollar el turismo de larga estadía. Tras superar los principales obstáculos, Zhong puso toda su atención en recuperar esta área. De hecho, en Tuguachong, su grupo laboral renovó 77 casas, equipándolas con electrodomésticos y mobiliario, ofreciendo una experiencia completa y "lista para habitar". Asimismo, crearon servicios de conserjería para atender las necesidades diarias, así como el transporte desde y hacia la estación de tren.

Gracias a este apoyo, en los últimos tres años, la empresa de Zhong ha puesto en marcha cinco proyectos de turismo prolongado en Qujing, con planes de expandirse a 19 en toda la provincia de Yunnan durante el presente año.

Mientras tanto, en la aldea de Manhai, en la ciudad de Pu'er -una residencia multiétnica-, el Gobierno local primero reparó las redes de agua y electricidad, así como sus vías, y logró que 28 viviendas desocupadas en salones rurales se convirtieran en espacios de hospedajes y centros de experiencias con el objetivo de mostrar el patrimonio cultural tradicional del grupo étnico hani. En este contexto, la aldea aprovechó para realizar actividades relacionadas con el patrimonio local, como, por ejemplo, el tejido en bambú, que se acabaron transformando en programas de aprendizaje y, posteriormente, en productos culturales.

Xiong Xiangui y Zhao Faying, una pareja de 60 años de Sichuan, quedaron enamorados de Manhai en su primera visita en 2023. Dos años después, a principios de 2025, decidieron irse a vivir y abrieron un café-librería en la aldea. Actualmente, este espacio, a la par acogedor y artístico, se ha convertido en un popular punto de encuentro a través de las redes sociales.

"El paisaje es hermoso, la vida es tranquila y vivir aquí resulta increíblemente cómodo", contaron al Diario Yunnan. "Sentimos Manhai como nuestro segundo hogar", agregó.