China impulsa la creatividad cultural con la Feria de la Industria Cultural de Xiamen

La 16ª Feria de la Industria Cultural de Xiamen, a través del Estrecho, se celebró el 30 de octubre consolidándose como una de las principales plataformas de intercambio entre las industrias culturales de la parte continental china y Taiwán.

El evento, que se extendió hasta el 2 de noviembre, buscó fortalecer la cooperación cultural y turística, destacando la innovación tecnológica y el diseño creativo como motores del desarrollo.

Espacios temáticos y nuevas tendencias

Con una superficie total de 60.000 metros cuadrados, la feria adoptó el modelo "1+4+N", que combina una exposición central con cuatro áreas temáticas dedicadas a la propiedad intelectual cultural, la artesanía tradicional, el audiovisual digital y el diseño creativo.

El objetivo es mostrar cómo la industria cultural china evoluciona hacia la integración digital y la sostenibilidad, impulsando la economía cultural con nuevas fuerzas productivas.

Uno de los mayores atractivos fue la exhibición de arte digital y medios interactivos, con obras de más de 50 artistas internacionales provenientes de Reino Unido, Estados Unidos y otros países, lo que refuerza la proyección global del evento.

Participación taiwanesa y cooperación transfronteriza

La Feria Cultural a través del Estrecho se ha convertido en un símbolo de los intercambios culturales entre China y Taiwán.

En esta edición, más de 200 instituciones y empresas taiwanesas participaron en 12 pabellones temáticos, presentando productos como tés artesanales, objetos de laca, diseño PI y creaciones turísticas.

Además, se desarrollaron más de 330 actividades paralelas, incluyendo foros, presentaciones y espectáculos itinerantes en distintos distritos de Xiamen.

Por primera vez, la feria incluyó la "Exposición de Resultados de la Integración del Desarrollo Rural de Fujian y Taiwán", una muestra inspirada en las 24 temporadas solares de la cultura tradicional china.

El espacio reunió a jóvenes y residentes taiwaneses que impulsan proyectos rurales innovadores, destacando aldeas turísticas como Houxi, Dongyuan y Tianyang, ejemplos del desarrollo sostenible y del diálogo cultural entre regiones.

El pabellón principal de Xiamen, bajo el lema "De cara al mar, flores en las cuatro estaciones", presentó los avances de la ciudad como centro cultural y turístico internacional.

El recorrido abarcó áreas como cine y televisión, música, artes escénicas, videojuegos y anime, reflejando cómo Xiamen se posiciona como un referente en la integración cultural y tecnológica dentro de China.