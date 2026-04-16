¡Chile va al Mundial! La Roja goleó a Bolivia en el repechaje sub 17

La Roja Sub 17 batió con superioridad por 4-0 a Bolivia en el Estadio Ameliano por el repechaje y clasificó al Mundial de la categoría que se celebrará en Catar durante este año.

Los primeros minutos del partido fueron parejos, con un leve dominio del equipo dirigido por Ariel Leporati. Al minuto 35, Amaro Rivero abrió el marcador para la escuadra nacional, que amplió la ventaja en los minutos finales de la primera parte con un gol de Joaquín Muñoz (45').

En la segunda parte, la selección chilena continuó dominando y estiró la ventaja con un gol de Baltazar Orostica (51'). Aunque el mismo defensor cometió un penal cuatro minutos después, Vicente Villegas lo atajó ante Nabil Nacif (55'). Chile manejó el resto del partido y logró la ansiada clasificación al Mundial.

En los minutos añadidos, Ignacio Cerda (90+5') cerró la goleada y anotó el cuarto con un remate dentro del área, sentenciando la clasifiación de la escuada nacional.

Tras esta victoria, La Roja Sub 17 se quedó con sexto pasaje y se unió a Uruguay, Argentina, Ecuador y Colombia, como las selecciones que jugarán la próxima edición de la cita planetaria que se celebrará en Catar durante el mes de noviembre.

Además, después de esta clasificación, La escuadra nacional registrará su séptima participación en un Mundial Sub 17.

El siguiente y último encuentro de la selección chilena en el Sudamericano Sub 17 será esta sábado en horario por confirmar frente a Uruguay en la definición por el quinto lugar.