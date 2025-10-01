China impulsa la música clásica en la XIV Semana del Arte Pianístico de Gulangyu

La isla de Gulangyu, en Xiamen, inauguró el 30 de septiembre la XIV Semana del Arte Pianístico, bajo el lema "Herencia mundial romántica, disfrute musical en la isla del piano".

Durante siete días se desarrollarán más de 80 actividades, entre conciertos, clases magistrales y presentaciones al aire libre. El evento busca consolidar a Gulangyu como la "isla de la música" de China y un espacio de encuentro cultural con alcance internacional.

Programa de artistas residentes

Uno de los hitos de esta edición fue la firma del Programa de Artistas Residentes en Gulangyu. El pianista canadiense Marc-André Hamelin se convirtió en el noveno músico en unirse al proyecto, tras firmar un acuerdo con el comité administrativo de la isla. Esa misma noche ofreció un recital en el Auditorio de Gulangyu, marcando la apertura oficial del festival.

Lanzado en 2023, este programa ha sumado a nueve reconocidos artistas internacionales en piano, órgano y canto, quienes realizan conciertos, clases magistrales y conferencias.

La iniciativa ha posicionado a la isla como un puente de intercambio cultural entre China y el resto del mundo.

Alianzas académicas y cooperación internacional

En paralelo, el Conservatorio Estatal Tchaikovsky de Moscú firmó un convenio para integrarse al Programa Internacional de Cooperación Interacadémica de Gulangyu.

El acuerdo permitirá compartir recursos educativos y ampliar la formación de talentos en música clásica, fortaleciendo la red de colaboración global.

Conciertos de excelencia y nuevas experiencias

La Semana del Arte incluirá presentaciones de destacados pianistas y organistas:

Andrei Pisarev con el recital "Una melodía inolvidable".

con el recital "Una melodía inolvidable". Arnaldo Cohen con "Colores románticos", dedicado al repertorio romántico.

con "Colores románticos", dedicado al repertorio romántico. Los organistas Shin Dong-il y Jürgen Kursawa, con propuestas que resaltan la majestuosidad del instrumento.

Para quienes no cuentan con formación previa, se creó la actividad "Primera clase de educación estética pianística", donde pianistas profesionales enseñan teoría básica y técnicas simples, motivando a los asistentes a pasar de espectadores a participantes.

Música en las calles y en la playa

Además de los auditorios, la isla ofrecerá conciertos en patios y plazas emblemáticas, como la Plaza Ma Yuehan y los Jardines Monet. En la playa de Gangzaihou, los visitantes podrán disfrutar de música nacional contemporánea, jazz y pop, junto con un mercado de arte y proyecciones de cine al aire libre.

Con estas actividades, la XIV Semana del Arte Pianístico de Gulangyu confirma a la isla como un referente cultural en Asia y un punto de encuentro musical para artistas y públicos de todo el mundo.