Día de los Trabajadores: Presidente Kast alerta "emergencia laboral" en Chile

Este viernes 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, el Presidente José Antonio Kast expresó su preocupación ante el nivel de desempleo en Chile y alertó de una "emergencia laboral".

Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la cesantía en el trimestre enero-abril de este año subió al 8,9% a nivel general, mientras que en mujeres llegó al 10%.

Ante esto, durante una actividad en el Hospital del Trabajador, el Mandatario señaló que el índice es "demasiado alto para nuestra nación (...). Llevamos 39 meses con un índice sobre el 8%. Estamos frente a una emergencia (de falta de empleo)".

"El trabajo, que es tan necesario y que tanto dignifica, es lo que hoy está faltando a miles de compatriotas. Celebramos el Día del Trabajo, pero hay más de 900 mil chilenos que no pueden celebrar tener un trabajo formal y digno", indicó Kast.

Además, "hay dos millones y medio de personas que viven del trabajo informal; también tenemos que preocuparnos de ellas", sostuvo.

Pidió que la marcha de la CUT "sea pacífica"

El Presidente también pidió que la marcha convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) "sea pacífica", y llamó a los manifestantes a que sean "responsables" y "cuiden los bienes".

La multisindical desarrollará su tradicional manifestación para esta fecha por las calles de Santiago y otras ciudades, que tiene como foco esta vez la demanda por el denominado "salario vital", luego de que las negociaciones con el Gobierno para acordar el reajuste del sueldo mínimo fracasaran.

"Espero que esa gran marcha sea una marcha pacífica donde de verdad se devele la importancia del trabajador, más allá de las diferencias legítimas que podemos tener y más allá del debate del sueldo mínimo", dijo el exrepublicano.

Asimismo, invitó a "aislar a los violentistas" e instó a que no hayan sorpresas "en la noche por cuántos locales o bienes fueron destruidos, porque son cosas que permiten trabajo".

"Cuando nosotros permitimos que esos violentistas desarrajen un local, que rompan los bienes que tenemos de utilidad para todos nosotros, estamos perjudicando precisamente lo que decimos cuidar y arriesgamos la vida de otras personas", sostuvo Kast.

En las negociaciones, la CUT proponía un alza del 20% del sueldo mínimo y fijarlo en 647 mil pesos, a fin de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores agravado por la subida de precios de los combustibles.

Sin embargo, el Ejecutivo propuso una subida de 23 mil, por lo que no hubo acuerdo y el proyecto de reajuste será presentado al Congreso con un monto final de 562 mil pesos de salario mínimo.