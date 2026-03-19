Cine chino: "Biaoren" rompe récord de taquilla y posiciona a Xiamen como polo audiovisual

La película china "Biaoren: Viento en el Gran Desierto" se consolidó como un fenómeno del cine chino tras superar, al 4 de marzo, los 1.170 millones de yuanes en taquilla y alcanzar más de 24,9 millones de espectadores.

El filme, producido en Xiamen, logró el récord como la película wuxia nacional más taquillera, destacando además por su estreno en mercados internacionales como América del Norte, Europa y Oceanía.

El proyecto fue liderado por el director hongkonés Yuen Woo-ping y reúne a figuras del cine de acción como Jet Li, Wu Jing y Nicholas Tse, combinando distintas generaciones del género wuxia.

Xiamen fortalece su rol en la industria del cine chino

El éxito de "Biaoren" refleja el crecimiento de Xiamen como centro clave del cine chino. La ciudad ha desarrollado una cadena completa de producción audiovisual que abarca desde la creación de contenidos hasta la distribución y comercialización.

Actualmente, Xiamen cuenta con más de 2.600 empresas del sector, consolidando un ecosistema que impulsa el desarrollo de películas, series y contenidos digitales.

Desde 2019, con la instalación de los premios Gallo de Oro, la ciudad ha reforzado su estrategia para posicionarse como una "ciudad del cine", atrayendo inversiones y talento creativo.

Un modelo de producción integral en el cine wuxia

Uno de los elementos que destaca en "Biaoren" es que todo su proceso -desde la propiedad intelectual basada en cómic hasta la producción cinematográfica- se desarrolló en Xiamen.

Este modelo de producción integral permite optimizar recursos, fortalecer la industria local y proyectar el cine chino a nivel global.

Además, la ciudad ha participado en la postproducción de grandes éxitos como "Nezha: El nacimiento del niño demonio en el mar", reforzando su presencia en proyectos de alto impacto.

El impacto más allá de la pantalla

El crecimiento del cine chino en Xiamen también ha tenido efectos en el turismo. La ciudad ha desarrollado rutas temáticas vinculadas a rodajes y cuenta con múltiples locaciones reconocidas por el público.

Uno de los espacios más visitados es la zona costera asociada a los premios Gallo de Oro, que recibe más de 100 mil visitantes mensuales.

Este vínculo entre cine, cultura y turismo refuerza el posicionamiento de Xiamen como un polo audiovisual en China, con proyección internacional.