Cuenta regresiva para el Año Nuevo China: día 5, visita a templos y oraciones por buena fortuna

Por Fabián Pizarro Arcos

Cinco días antes de la Fiesta de la Primavera, una parte importante de la población china dedica la jornada a la dimensión espiritual del Año Nuevo.

Es el momento de visitar templos budistas, taoístas o santuarios locales para pedir protección, salud y prosperidad para el nuevo ciclo que se aproxima. Aunque China es un país oficialmente laico, estas prácticas forman parte del tejido cultural y cotidiano, más asociadas a la tradición que a una fe estricta.

Durante este día, los templos se llenan de fieles que encienden varillas de incienso, realizan reverencias y depositan ofrendas que pueden incluir frutas, dulces, flores o pequeños sobres rojos.

Cada gesto tiene un significado simbólico: el humo del incienso eleva los deseos hacia el cielo, mientras que las ofrendas representan gratitud y respeto hacia las deidades y ancestros.

Muchas personas aprovechan la visita para consultar su fortuna para el año entrante mediante prácticas tradicionales como la lectura de varillas adivinatorias (qiuqian), reforzando la idea de que el nuevo año debe comenzar con claridad espiritual y orientación personal.

También es habitual rezar por los miembros de la familia, especialmente por los mayores y los niños.

Este día refleja una característica central de la cultura china: la búsqueda de equilibrio entre lo material y lo espiritual. No se trata solo de pedir riqueza, sino de desear armonía, estabilidad emocional y protección frente a la incertidumbre del futuro.