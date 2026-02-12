Por liberaciones erróneas, Gobierno informa de destituciones en Gendarmería e ingresa denuncia

El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, informó este jueves la instrucción de sumarios y destituciones al interior de Gendarmería por las recientes liberaciones erróneas de detenidos, además de haber interpuesto una denuncia al respecto a Fiscalía.

La institución penitenciaria vuelve a estar en el ojo del huracán por haber liberado equívocamente, en un plazo de 24 horas y en casos separados, a dos detenidos: el primero en el Centro de Justicia de Santiago el miércoles y el segundo en Viña del Mar esta jornada.

En este contexto, el subsecretario Muñoz comunicó: "El caso de ayer se debió a una revisión mal hecha, donde una identidad no fue comprobada; y en el de hoy había una condición para la liberación, que era un pago de caución. En ambos casos, Gendarmería tiene la capacidad de cumplir con su deber".

Tanto el día de ayer (miércoles) como el día de hoy, el director nacional (de Gendarmería, Rubén Pérez) ya ha cursado destituciones a todos los funcionarios que han estado involucrados en estas circunstancias. También se han suspendido (puestos) y se han generado los sumarios".

La autoridad también indicó que se aplicará "responsabilidad en toda la línea", con sanciones a "aquellos que otorgaron mal la libertad, pero también a aquellas jefaturas, direcciones regionales o jefes de unidad que no han ejercido el control directo que deben para que se cumpla con este protocolo".

"A todos ellos que han estado involucrados y no han cumplido con su obligación, se les aplicará sanción de sustitución o traslado, pero claramente ninguno seguirá cumpliendo las mismas funciones de antes", expresó.

Por último, Muñoz manifestó su respaldo al director de la institución penitenciaria.

Ingreso de denuncia al Ministerio Público

"En tercer lugar, se está realizando una denuncia al Ministerio Público para que se investigue si estos hechos pueden dar lugar a algún tipo de ilícito vinculado a una premeditación, a una concertación o algún dolo que supere la mera negligencia en el otorgamiento de estas libertades", añadió el subsecretario de Justicia.

"Aquí hay que recordar, además, que hay tipificaciones penales específicas, a partir del artículo 299 del Código Penal, que castigan como delito a los custodios que, de manera negligente o de manera coludida con aquel que se le otorga mal la libertad, no cumplen con su deber como funcionario público", afirmó Muñoz.

Además, "a partir del día lunes, vamos a contar (en el trabajo) con toda la jefatura de Gendarmería de Chile. Se han suspendido las vacaciones porque vamos a desplegarnos, a través de las subdirecciones, para verificar que cada una de estas instrucciones ha bajado hasta el último funcionario y funcionaria que tiene trato directo", aseveró.

Esto, para que "nadie pueda dar como excusa de que estas instrucciones no sean recibido por parte de quienes tienen que cumplirlas. Esas son las medidas hasta hoy, pero el lunes a las 08:00 de la mañana tendremos una reunión con el alto mando de Gendarmería para observar el cumplimiento. Yo como subsecretario también lo voy a ver", cerró Muñoz.