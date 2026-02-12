Síguenos:
Presidente Boric califica como "criminal" el bloqueo de EE.UU. a Cuba

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Se pueden tener diferencias con Cuba, pero nada justifica el daño que se le está haciendo a niños, niñas y ciudadanos inocentes", sostuvo el Mandatario en su cuenta de X.

Su emplazamiento se da en el marco del envío de ayuda humanitaria desde Chile hacia la isla.

 ATON (archivo)

"El bloqueo que Estados Unidos ha impuesto a Cuba y que ha agudizado en las últimas semanas es criminal y un atentado a los derechos humanos de todo un pueblo", expresó el jefe de Estado.

En portada

En el marco del anuncio del envío de ayuda humanitaria desde Chile hacia Cuba, el Presidente Gabriel Boric catalogó este jueves como "criminal" el bloqueo petrolero de Estados Unidos a la isla y llamó a terminar con dicha política exterior de Donald Trump.

A través de su cuenta de X, el Mandatario afirmó que "el bloqueo que Estados Unidos ha impuesto a Cuba y que ha agudizado en las últimas semanas es criminal y un atentado a los derechos humanos de todo un pueblo",

"Se pueden tener diferencias con Cuba, pero nada justifica el daño que se le está haciendo a niños, niñas y ciudadanos inocentes", enfatizó.

En esa línea, el Presidente detalló que la ayuda humanitaria del Estado de Chile a Cuba se materializará "a través del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, realizaremos un aporte a UNICEF junto a otros países latinoamericanos".

"Hacemos un llamado a terminar con este bloqueo inhumano, como ya lo ha solicitado la Asamblea de Naciones Unidas en múltiples ocasiones", concluyó el jefe de Estado.

