Presidente Boric califica como "criminal" el bloqueo de EE.UU. a Cuba

En el marco del anuncio del envío de ayuda humanitaria desde Chile hacia Cuba, el Presidente Gabriel Boric catalogó este jueves como "criminal" el bloqueo petrolero de Estados Unidos a la isla y llamó a terminar con dicha política exterior de Donald Trump.

A través de su cuenta de X, el Mandatario afirmó que "el bloqueo que Estados Unidos ha impuesto a Cuba y que ha agudizado en las últimas semanas es criminal y un atentado a los derechos humanos de todo un pueblo",

"Se pueden tener diferencias con Cuba, pero nada justifica el daño que se le está haciendo a niños, niñas y ciudadanos inocentes", enfatizó.

En esa línea, el Presidente detalló que la ayuda humanitaria del Estado de Chile a Cuba se materializará "a través del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, realizaremos un aporte a UNICEF junto a otros países latinoamericanos".

"Hacemos un llamado a terminar con este bloqueo inhumano, como ya lo ha solicitado la Asamblea de Naciones Unidas en múltiples ocasiones", concluyó el jefe de Estado.