Presidente Boric califica como "criminal" el bloqueo de EE.UU. a Cuba
"Se pueden tener diferencias con Cuba, pero nada justifica el daño que se le está haciendo a niños, niñas y ciudadanos inocentes", sostuvo el Mandatario en su cuenta de X.
Su emplazamiento se da en el marco del envío de ayuda humanitaria desde Chile hacia la isla.
"El bloqueo que Estados Unidos ha impuesto a Cuba y que ha agudizado en las últimas semanas es criminal y un atentado a los derechos humanos de todo un pueblo", expresó el jefe de Estado.