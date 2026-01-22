El interés por la lengua de Cervantes no deja de crecer en el Lejano Oriente. Lo que antes era una curiosidad académica, hoy se ha transformado en una herramienta de desarrollo profesional y conexión emocional para miles de jóvenes en China.

Según explicó Carla Morales, del Instituto Confucio Santo Tomás, la relevancia del español trasciende lo gramatical.

"Es un idioma estratégico. El español es una de las lenguas más habladas por el número de hablantes nativos, con presencia en América, Europa y parte de Asia. En un mundo tan interconectado como el de hoy, eso importa mucho", destacó.

