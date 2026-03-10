Cristóbal Bellolio, analista político y académico de la Universidad Adolfo Ibañez, comentó en El Diario de Cooperativa los cuatro años del gobierno de Gabriel Boric, el día previo al cambio de mando en que asumirá José Antonio Kast.

Para el experto, este mandato demostró que "Chile no es un país que se cae a pedazos, ni un desastre" y que a este gobierno "le tocó una agenda incómoda, aunque hizo lo que pudo".

Sobre el rol del Mandatario, Bellolio destacó que "Boric terminó madurando en el cargo y adaptándose a la realidad", mientras que del mandato de Kast espera un gobierno "efectista", que buscará apelar a la emocionalidad de la gente por sobre los resultados.

