La ministra Antonia Orellana repasó en Cooperativa los principales logros del Gobierno de Gabriel Boric ligados a su cartera, Mujer y Equidad de Género, y puso foco en el pago de las pensiones de alimentos, la legislación de apoyo a las víctimas de violencia de género, la salud y el resguardo de los derechos sexuales y reproductivos.

En Una Nueva Mañana, y a 24 horas de dejar el cargo que ocupó durante cuatro años, Orellana destacó la Ley de Pago Efectivo de Pensión de Alimentos y la entrega de una pensión estatal para menores que perdieron a sus madres por femicidio. También resaltó la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, que tipifica como delito la difusión de imágenes íntimas y la violencia gineco-obstétrica; y el aumento de tres a 27 en el número de centros de atención especializada a nivel país. Además valoró el ingreso de las agresiones sexuales agudas al sistema GES y el copago cero para terapias contra el cáncer de mama.

Consultada por si la Administración Boric estuvo a la altura de su autodenominación de "feminista", la militante frenteamplista respondió: "Yo creo que lo más importante es si la historia dirá que en este Gobierno avanzaron las condiciones de vida de las mujeres, y yo estoy convencida de que sí (ocurrió eso)".

LEER ARTICULO COMPLETO