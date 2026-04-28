Google lo confirma: El chino ya es el segundo idioma extranjero más traducido en Chile
El intercambio cultural y comercial con el gigante asiático ha empujado al chino a un lugar de privilegio.
El intercambio cultural y comercial con el gigante asiático ha empujado al chino a un lugar de privilegio.
Más de mil millones de personas utilizan Google Translate cada mes y, en su 20° aniversario, la herramienta reveló datos que confirman un cambio de paradigma en Chile.
Según el último reporte, el chino mandarín se ha consolidado como el segundo idioma extranjero más importante para los chilenos, posicionando sus pares de traducción en el tercer y cuarto lugar del ranking nacional, superando incluso al portugués.
Aunque el inglés lidera la lista por razones globales, el intercambio cultural y comercial con el gigante asiático ha empujado al chino a un lugar de privilegio.
El "Top 5" de los pares de idiomas más utilizados en Chile quedó así:
Este ascenso demuestra que el interés por China en Chile ha dejado de ser solo un asunto de grandes empresas para convertirse en una necesidad cotidiana de comunicación.
Para celebrar estas dos décadas, Google anunció la integración de su modelo de IA más avanzado, Gemini, logrando que la herramienta sea menos un diccionario estático y más un asistente conversacional.
Para quienes interactúan con el mundo chino, estas son las tres innovaciones clave:
El reporte de Google también destacó su esfuerzo por la inclusión en América Latina, incorporando lenguas indígenas como el quechua, guaraní y aimara, reforzando la idea de que la tecnología debe ser un puente entre todas las comunidades.
Como destacan desde Google en este cierre de aniversario: Gracias. Thanks. 谢谢 (Xièxiè).