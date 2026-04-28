Google lo confirma: El chino ya es el segundo idioma extranjero más traducido en Chile

Más de mil millones de personas utilizan Google Translate cada mes y, en su 20° aniversario, la herramienta reveló datos que confirman un cambio de paradigma en Chile.

Según el último reporte, el chino mandarín se ha consolidado como el segundo idioma extranjero más importante para los chilenos, posicionando sus pares de traducción en el tercer y cuarto lugar del ranking nacional, superando incluso al portugués.

El nuevo mapa idiomático de los chilenos

Aunque el inglés lidera la lista por razones globales, el intercambio cultural y comercial con el gigante asiático ha empujado al chino a un lugar de privilegio.

El "Top 5" de los pares de idiomas más utilizados en Chile quedó así:

Inglés a español Español a inglés Español a chino Chino a español Portugués a español

Este ascenso demuestra que el interés por China en Chile ha dejado de ser solo un asunto de grandes empresas para convertirse en una necesidad cotidiana de comunicación.

Un "superpoder" para entenderse con China

Para celebrar estas dos décadas, Google anunció la integración de su modelo de IA más avanzado, Gemini, logrando que la herramienta sea menos un diccionario estático y más un asistente conversacional.

Para quienes interactúan con el mundo chino, estas son las tres innovaciones clave:

Diálogos naturales (Live Translate): Gracias al poder de razonamiento de Gemini, el traductor ahora rastrea el contexto y los matices en tiempo real. Esto permite que una discusión en vivo con un hablante nativo fluya como una conversación continua, ideal para reuniones de negocios o intercambios culturales.

Cámara con contexto total: Ya sea para descifrar un menú en Beijing o entender la etiqueta de un producto en un mercado de Shenzhen, los usuarios pueden apuntar la cámara de su teléfono y obtener la traducción directamente sobre la imagen. Esta función, además, está disponible sin conexión si se descarga el idioma previamente.

Conexión cultural profunda: El Traductor ahora permite acceder a películas, podcasts y letras de música en chino con una precisión sin precedentes, eliminando las barreras que impedían disfrutar del contenido local del gigante asiático.

El reporte de Google también destacó su esfuerzo por la inclusión en América Latina, incorporando lenguas indígenas como el quechua, guaraní y aimara, reforzando la idea de que la tecnología debe ser un puente entre todas las comunidades.

Como destacan desde Google en este cierre de aniversario: Gracias. Thanks. 谢谢 (Xièxiè).