Por "mala publicidad": Aseguran que Kaminski será echado de su edificio

Tras quedar en libertad luego de ser detenido durante un allanamiento en su domicilio, Francisco Kaminski se enfrenta a los vecinos de su edificio, quienes buscan expulsar al animador del inmueble ubicado en Las Condes.

El programa "Plan Perfecto" de CHV accedió al chat de vecinos del edificio en el que vive el comunicador, en el que se aseguró que "a Francisco Kaminski lo van a echar de este edificio" y "prontamente".

De acuerdo con el reporte de la periodista Constanza Ganem, los vecinos del edificio reclamaron por la presencia del locutor radial a raíz del riesgo que representa para la comunidad, ante lo cual la empresa a cargo del inmueble se encuentra evaluando cómo finiquitar su contrato de arriendo.

Además, advierten del negativo impacto y "mala publicidad" que trae la presencia de Kaminski al modelo de negocio del edificio, construido y administrado para el arriendo.

En el marco de la "Operación Rey David", que resultó en la detención de 18 personas y la incautación de 43 vehículos y en la que el comunicador figura como "sujeto de interés", la PDI lo retuvo por una eventual infracción a la Ley 20.000 (Ley de Drogas).

La investigación apunta a una organización criminal liderada por David Muñoz, que utilizaba la automotora Autos Chocados Cincar en Puente Alto para blanquear dinero proveniente presuntamente del narcotráfico.

Tras quedar apercibido y en libertad, el ex de Carla Jara señaló que "estaba como testigo y me encontraron unos gramos de marihuana".

En el programa de CHV también se apuntó a los supuestos nexos entre Kaminski y el dueño de la automotora en cuestión, sosteniendo que la figura televisiva ofrecía vehículos de Cincar a distintos famosos para que puedan comprarlos de forma informal.