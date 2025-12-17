Harbin inaugura tradicional festival de hielo y nieve en su mayor edición

La 27ª edición del festival de la ciudad china de Harbin (noreste) abrió este miércoles sus puertas con un recinto de 1,2 millones de metros cuadrados y más de 400.000 metros cúbicos de hielo y nieve, las mayores cifras de su historia, en una nueva apuesta por consolidarse como uno de los grandes destinos del turismo invernal del país.

El parque abrió al público bajo el lema "Hielo y nieve, un mundo de cuento", con actuaciones de bienvenida como danzas tradicionales y percusión, y con la entrega de un obsequio conmemorativo a los primeros visitantes, relataron medios estatales.

El complejo alberga decenas de construcciones efímeras de hielo, entre ellas una torre principal, diseñada con la forma del carácter chino "montaña".

El recinto incluye recreaciones heladas de iconos arquitectónicos chinos y extranjeros, que se derretirán y serán desmanteladas a finales de este invierno.

Entre ellas figuran una estructura inspirada en la Pagoda de la Grulla Amarilla de la ciudad central de Wuhan, concebida para evocar una estética oriental clásica, y una escultura del famoso Manneken Pis de Bruselas, presentada como símbolo de los intercambios entre China y Bélgica.

También se han incorporado una puerta principal basada en la estación de tren de Harbin y un conjunto de paisajes de estilo barroco chino que remiten al pasado histórico de la ciudad, cercana a la frontera con Rusia y marcada por la influencia de dicho país.

El parque cuenta este año con 24 pistas de toboganes de hielo que suman 521 metros de longitud, una noria de 120 metros de altura que promete vistas panorámicas de la ciudad y dispositivos de interacción basados en inteligencia artificial, así como nuevas técnicas para la conservación de flores congeladas, según datos difundidos por medios estatales.

Turismo de hielo y nieve

Harbin, donde las temperaturas este miércoles oscilan entre los 27 y 10 grados centígrados bajo cero, trata en los últimos años de posicionarse, gracias a sus gélidos inviernos, como un destino turístico de hielo y nieve, atrayendo millones de visitantes de toda China.

De acuerdo con datos de la Oficina Municipal de Cultura, Radio, Televisión y Turismo local, Harbin recibió el pasado invierno 90,36 millones de visitantes, un 9,7% más interanual, con un gasto turístico total de 137.220 millones de yuanes (19.300 millones de dólares), lo que supuso un aumento del 16,6%.

La nueva edición del Festival de Hielo y Nieve llega tras batir récords el pasado invierno: el recinto permaneció abierto durante 68 días y recibió más de 3,56 millones de visitantes, según cifras oficiales.