La Compañía de Títeres de Rugao presentará "El encanto de la marioneta oriental" en Teatro a Mil

La Compañía de Títeres de Rugao, institución china fundada en 1954 y referente mundial del arte de las marionetas de varilla, aterrizará en Chile este enero en el marco del Festival Teatro a Mil.

Con su espectáculo "El encanto de la marioneta oriental", bajo la dirección de Huang Xiaoyong, la agrupación exhibirá una tradición declarada patrimonio cultural que fusiona acrobacias, técnicas exquisitas y una profunda narrativa visual.

El montaje, de 60 minutos de duración y apto para todo público, ofrece un viaje a través de 11 relatos que integran elementos de la ópera china, fábulas y leyendas ancestrales.

Mediante el uso maestro de varillas, telas, música folclórica e incluso escenas con fuego, los artistas logran dar vida a figuras que cautivan por su realismo y complejidad técnica, permitiendo al público local conectar con la esencia de la cultura asiática en un lenguaje universal.

Las presentaciones gratuitas -todas a las 20:00 horas- comenzarán el jueves 22 de enero en la Plaza de Armas de Lampa, seguidas por una función el viernes 23 en el Centro Cultural Alcalde Juan Estay de Puente Alto. El recorrido continuará el sábado 24 en la Casa de la Cultura Concejal Eduardo Cancino Cáceres de Pedro Aguirre Cerda y finalizará el domingo 25 de enero en el Centro Cultural Casona Dubois de Quinta Normal.

Cabe destacar que, aunque el espectáculo es en chino mandarín, contará con subtítulos en español para asegurar una experiencia inmersiva completa.

Para los interesados en asistir, se recomienda prestar atención a las modalidades de acceso: en Pedro Aguirre Cerda el retiro de entradas comienza el lunes 12 de enero en la Casa de la Cultura, mientras que en Quinta Normal el ingreso será por estricto orden de llegada.