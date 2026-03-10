O'Higgins quiere otra hazaña y sellar ante Tolima el pasaje a la fase grupal de la Libertadores

O'Higgins buscará una nueva hazaña en la Copa Libertadortes y sellar su pasaje a la fase de grupos, cuando enfrente este miércoles a Deportes Tolima en el Estadio "Manuel Murillo" de Ibagué, a partir de las 21:30 horas (00:30 GMT), en la revancha de la tercera ronda.

El equipo de Rancagua, dirigido por Lucas Bovaglio, llega con confianza, tras haber ganado el duelo de ida por 1-0 en Chile, y por el buen momento en general del equipo, que también ganó el fin de semana a Universidad Católica en el torneo local.

Para el compromiso en Colombia, el conjunto celeste no podrá tener al volante Felipe Ogaz, quien fue expulsado en el choque con Tolima en Rancagua.

La posible formación será con Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Nicolás Garrido, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Alan Robledo, Juan Leiva, Bryan Rabello; Martín Sarrafiore, Francisco González y Arnaldo Castillo.

Tolima, por su parte, está con la presión de responder en casa para revertir la derrota que sufrieron en la ida.

El técnico Lucas González tendrá que lidiar con dos bajas: El extremo Edwar López, lesionado en su rodilla derecha, y su reemplazante, Kelvin Flórez, expulsado la semana pasada en Rancagua.

La formación probable será con Neto Volpi; Cristian Arrieta, Jan Carlos Angulo, Anderson Angulo, Junior Hernández; Sebastián Guzmán, Brayan Rovira, Jersson González; Adrián Parra y Luis Sandoval.

El duelo será arbitrado por el brasileño Anderson Daronco.

