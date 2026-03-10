Futuro canciller hizo balance de agenda diplomática previa al cambio de mando

En una intensa jornada previa al cambio de mando, el presidente electo, José Antonio Kast, concluyó sus reuniones bilaterales en el Palacio Cousiño. El encargado de entregar el balance oficial fue el futuro ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, quien calificó el despliegue diplomático como un éxito para la proyección internacional de la nueva administración.

Pérez Mackenna destacó las distintas materias abordadas en los más de 20 encuentros sostenidos esta jornada con otros mandatarios y delegaciones invitadas:"Hemos hablado de muchos temas; temas que tienen que ver con la seguridad, inversiones, comercio exterior, cultura, ciencia y, en fin, cosas que van a ser muy importantes para poder seguir progresando y avanzando en el crecimiento y la mejora de la calidad de vida de nuestros pueblos".

La ausencia de Lula

Uno de los puntos clave de la jornada fue la inasistencia del presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, debido a "razones de agenda" .

Sin embargo, el canciller entrante aclaró que esta no es la única ausencia de la jornada, poniendo de ejemplo al presidente de Hungría, quien "no pudo llegar por razones de vuelo".

Además, recalcó que "la información que tenemos de la cancillería es que tuvo problemas de agenda, y básicamente problemas de ese tipo y por eso no nos pudo acompañar. Habrá otra oportunidad para reunirnos con él, pero desgraciadamente hoy día no ha estado aquí".

Definiciones pendientes sobre Michelle Bachelet

Otro tema presente fue la candidatura de la ex presidenta Michelle Bachelet en Naciones Unidas. El propio Kast manifestó en otras ocasiones su intención de dialogar este tema con el mandatario brasileño.

Al respecto, el futuro canciller aclaró que la decisión será analizada una vez que asuman el gobierno: "Es efectivo que el presidente electo dijo que le habría gustado en esta oportunidad conversar con el presidente Lula sobre ese tema. Ese es un tema que nos va a ocupar a partir del 12 de marzo".

El dialogo con China

Finalmente, Pérez Mackenna destacó el vínculo con China tras la reunión protocolar con su delegación, en medio del revuelo nacional por el llamado "cable chino".

Según Pérez Mackenna, "tocamos otros temas como, por ejemplo, vivienda. Tenemos muchos temas que conversar y fue más bien un encuentro protocolar donde los temas fueron enunciados pero no entramos en profundidad en ninguno de ellos".

El futuro ministro resaltó el peso económico del gigante asiático, señalando que representa aproximadamente el 20% del comercio exterior chileno, con exportaciones que rondan los 40 mil millones de dólares.