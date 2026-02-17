La Fiesta de la Primavera: historia, cultura y celebración del Año Nuevo Chino

Por Fabián Pizarro Arcos

La Fiesta de la Primavera -conocida también como Año Nuevo Chino o Chūn Jié (春节)- es la festividad tradicional más importante del calendario chino y uno de los eventos culturales más significativos de Asia Oriental.

Marca el final del año lunar y el comienzo de uno nuevo, momento que la comunidad china en todo el mundo aprovecha para reunirse con la familia, despedir lo viejo y dar la bienvenida a lo nuevo.

Celebrada tradicionalmente durante 15 días, la Fiesta de la Primavera no es solo un conjunto de costumbres populares: es una manifestación profunda de valores culturales, creencias sociales y una sensación arraigada de identidad colectiva. Simboliza la esperanza, la renovación, la unidad familiar y el respeto por los ancestros.

En este artículo exploramos su origen, cómo se vive en la actualidad y su impacto cultural.

Orígenes y evolución histórica

El Festival de Primavera hunde sus raíces en prácticas antiguas que datan de miles de años. Aunque no existe una fecha exacta de inicio, los académicos coinciden en que las celebraciones relacionadas con el Año Nuevo se consolidaron durante la dinastía Shang (c. 1600–1100 a.C.), con rituales agrícolas y sacrificios a los antepasados para asegurar buenas cosechas.

Según la tradición, el Festival de Primavera se originó como un rito para honrar a las deidades del cielo, la tierra y los ancestros al terminar un ciclo agrícola y comenzar otro.

La palabra china para año, "nián" (年), también está vinculada a mitos populares sobre un monstruo que aterrorizaba a las aldeas al inicio de cada año lunar. Para ahuyentar a esta criatura, las comunidades descubrieron que la luz, el ruido y el color rojo eran eficaces, prácticas que con el tiempo se convirtieron en parte del repertorio festivo.

Este origen legendario está profundamente entrelazado con el simbolismo del calendario lunar chino, que regula no solo la Fiesta de la Primavera, sino también otros festivales importantes a lo largo del año.

Con el paso de los siglos, este acontecimiento se transformó en la mayor migración humana anual del planeta, conocida como Chunyun, durante la cual millones de trabajadores urbanos retornan a sus ciudades natales para estar con sus familias.

La Fiesta de la Primavera hoy: tradiciones y vivencias

En la actualidad, la Fiesta de la Primavera sigue siendo una época en que China -y muchas comunidades asiáticas alrededor del mundo- se congrega para celebrar con una mezcla de tradiciones antiguas y prácticas modernas.

Las celebraciones principales se realizan entre el primer día lunar del año y el décimo quinto, culminando con la Fiesta de los Faroles (Yuan Xiao Jie).

Durante la Fiesta de la Primavera, las familias se reúnen para compartir cenas abundantes, intercambiar buenos deseos, vestir ropa nueva, visitar templos y participar en desfiles populares con danza del dragón y danza del león, espectáculos que combinan arte, mitología y expresión comunitaria.

Uno de los aspectos más visibles del festival es la decoración festiva: en cada hogar, negocio y espacio público predominan los colores rojo y dorado, símbolos de buena fortuna y prosperidad. Las calles se llenan de faroles rojos, coplas, banderines y adornos que expresan deseos de felicidad, salud y bienestar para el año entrante.

Los fuegos artificiales, aunque restringidos en muchas zonas urbanas por razones medioambientales, siguen siendo un elemento tradicional en celebraciones rurales y familiares. El Zigong International Lantern Festival, por ejemplo, es un evento que involucra la participación de cientos de artesanos para crear exhibiciones que representan figuras míticas, animales y escenas históricas, expresando la creatividad cultural asociada con el Festival de Primavera.

Importancia cultural y social

La Fiesta de la Primavera encarna valores sociales profundamente arraigados en la cultura china: familia, respeto a los ancestros, armonía social y renovación espiritual. No es simplemente un feriado, sino un momento en que millones de personas revisitan sus raíces, restablecen lazos familiares y compartidos, y proyectan esperanzas para el futuro.

El Festival se reconoce desde 2024 como Patrimonio Cultural Inmaterial por la Unesco, no solo por su antigüedad, sino también por su papel en la cohesión social y la transmisión de saberes culturales, incluyendo rituales, leyendas, danzas, música y gastronomía.

Cuándo se celebra en 2026

En 2026, la Fiesta de la Primavera en China se celebra oficialmente entre el 15 y el 23 de febrero, período durante el cual la mayoría de las empresas y escuelas permanecen en receso para permitir que las personas participen en las celebraciones familiares y comunitarias.

Tradicionalmente, la celebración principal inicia el primer día del primer mes lunar, lo que en 2026 corresponde al 17 de febrero, y se extiende hasta la Fiesta de los Faroles, celebrada 15 días más tarde.

La Fiesta de la Primavera es mucho más que un festejo: es un momento en que la identidad cultural china se renueva año tras año, integrando las tradiciones más antiguas con las dinámicas de la vida moderna. Desde las profundas limpiezas del hogar hasta la cena de reunión familiar, cada etapa de los preparativos refleja un deseo colectivo de armonía, prosperidad y bienestar.

En 2026, esta celebración tomará especial relevancia al congregar nuevamente a millones en torno a sus hogares y tradiciones familiares, rememorando un legado que ha resistido milenios y sigue siendo un pilar de la cultura china contemporánea.