Árbol cayó y mató a joven que estaba sentado en el céntrico Parque Italia de Valparaíso

Un trágico hecho se registró durante la tarde de este martes en el céntrico parque Italia ubicado en Valparaíso: un árbol cayó y aplastó a un joven de 27 años que estaba sentado en el lugar, matándolo en el acto.

Producto del incidente, otro veinteañero -que practicaba skate en el lugar- quedó atrapado y sufrió una fractura, por lo que fue rescatado por Bomberos y trasladado al Hospital Carlos Van Buren.

De acuerdo con el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, Francisco Arévalo, voluntarios acudieron al lugar luego que los transeúntes "se dirigieran a la Compañía cercana".

Sin embargo, "al momento de llegar, la víctima ya estaba fallecida. (Así que) la prioridad fue (rescatar a) la persona que estaba atrapada, que fue derivada a un centro asistencial", agregó.

Labocar de Carabineros está en el lugar investigando lo sucedido.

¿Culpa del viento?

Consultado sobre si la caída del árbol se atribuye al fuerte viento que ha aquejado al puerto los últimos días, Arévalo afirmó que Bomberos "está consciente" del clima y añadió que han participado en "otras liberaciones por árbol caído en el Cerro Cordillera días atrás", donde también se han registrado "voladuras de techumbre".

"Hemos ido a asistir a personas que nos han informado de desprendimientos o peligro en algún lugar de nuestra ciudad", afirmó.

De todos modos, el tercer comandante de Bomberos subrayó que, a pesar de que "la caída del arbol fue sorpresiva", sus causas serán determinadas por "peritajes que deben hacer Carabineros".

Desde la Municipalidad de Valparaíso, Ubaldo González, encargado del Departamento de Gestión y Desastres, se refirió al estado de los árboles y señaló que "lo que convoca es resolver, lo más rápido posible, el apoyo técnico que se le debe proporcionar a Bomberos, y después vendrán todas las investigaciones pertinentes".

De todos modos, reconoció: "Hemos estado en un período donde los vientos han sido mucho mayores en años anteriores".